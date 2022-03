Le Canadien

Martin St-Louis mise beaucoup sur l’aspect humain

(Brossard) Mason, le plus jeune fils de l’entraîneur-chef par intérim du Canadien de Montréal Martin St-Louis, a de nouveau patiné sur la patinoire du Complexe sportif Bell de Brossard environ 30 minutes avant le début de la séance d’entraînement du grand club vendredi. Accotés contre la rampe, les attaquants Cole Caufield et Joel Armia ont échangé de bon cœur avec lui — Caufield lui prêtant même son bâton pour qu’il tente quelques tirs au but.