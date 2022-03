(Brossard) Le départ du vétéran Ben Chiarot a forcé l’entraîneur-chef par intérim du Canadien de Montréal, Martin St-Louis, à remanier sa défensive, ce qui pourrait créer des opportunités pour certains joueurs.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Ainsi, contre les Stars de Dallas jeudi soir, St-Louis a placé Brett Kulak à la droite d’Alexander Romanov, tandis que Joel Edmundson évoluait avec Jeff Petry et Chris Wideman avec Corey Schueneman.

Du groupe, seul Kulak, un gaucher, ne jouait pas de son côté fort. St-Louis a expliqué les motifs de sa décision, vendredi, après la séance d’entraînement au Complexe sportif Bell de Brossard.

« Ce n’est pas facile dans la LNH de jouer du mauvais côté. Les sorties de zone, les relances en zone défensive, tout ça c’est plus facile quand tu es de ton côté fort, a d’abord mentionné St-Louis. C’est un art de jouer du mauvais côté en défensive — c’est plus facile comme attaquant —, alors j’apprécie qu’il veuille relever ce défi. Il a la bonne attitude, et tout ce que je lui demande dans des circonstances comme celles-là, c’est qu’il fasse de son mieux. […] Kulak est un bon patineur, donc il est capable de gérer ça. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Joel Edmundson

Ça signifie aussi qu’Edmundson, qui a disputé trois matchs depuis son retour au jeu le 12 mars contre le Kraken de Seattle, recommence à développer sa chimie avec Jeff Petry.

« Quand tu t’absentes aussi longtemps, ça te prend quelques matchs pour retrouver tes repères. J’avais l’impression d’être très à l’aise hier soir (contre les Stars), et mon temps de jeu l’a démontré, donc je veux bâtir là-dessus. Il reste une vingtaine de matchs cette saison, donc je veux finir la saison sur une bonne note et jouer comme j’en suis capable », a commenté le Manitobain.

Mais pour combien de temps, sachant que Petry a requis une transaction et que le directeur général Kent Hughes a déclaré, jeudi, qu’il est prêt à l’accommoder, à certaines conditions ? Edmundson assure cependant que le no 26 du CH a une attitude irréprochable, malgré le contexte difficile.

« Il ne le montre pas ; il ne semble pas être affecté par la situation. Il se pointe à l’aréna chaque jour, est heureux d’enfiler l’uniforme du Canadien et joue du bon hockey depuis quelques semaines. Qui sait ce qui va se produire ? J’espère toutefois qu’il restera avec nous », a évoqué Edmundson.

Quant à savoir pourquoi il était si important pour lui d’effectuer un retour au jeu cette saison malgré les déboires de l’équipe, Edmundson n’a pas hésité une seconde avant de répondre.

« Nous aurons de toute évidence un long été, ce qui nous permettra de guérir nos blessures — elles nous ont affectés toute la saison —, donc je compte passer beaucoup de temps au gymnase et me préparer pour la prochaine saison. Il reste 20 matchs, donc nous voulons rebâtir notre confiance, afin d’arriver au camp dans de bonnes dispositions », a-t-il expliqué.

Des éclopés

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Nick Suzuki

Entre-temps, l’infirmerie du Canadien de Montréal débordait, vendredi matin.

Les attaquants Nick Suzuki, Paul Byron, Artturi Lehkonen — dont le nom circule dans des rumeurs de transaction — et Brendan Gallagher ont tous brillé par leur absence lors de la séance d’entraînement, au lendemain d’une défaite de 4-3 en prolongation contre les Stars. Ils se sont plutôt soumis à des traitements.

Jonathan Drouin, qui n’a pas joué depuis le 20 janvier contre les Golden Knights de Vegas, a patiné avec ses coéquipiers. Selon l’organisation, son état de santé progresse, mais il n’est pas prêt à effectuer son retour au jeu.

D’autre part, le gardien étoile Carey Price a patiné avant la séance d’entraînement, et il a franchi une autre étape dans sa rééducation en s’entraînant avec l’instructeur des gardiens Éric Raymond.

Le défenseur David Savard et le gardien Andrew Hammond ont aussi patiné avant leurs coéquipiers du Tricolore.

Il n’y a eu aucune mise à jour concernant l’état de santé de l’attaquant Josh Anderson, qui a toutefois patiné après la séance d’entraînement en compagnie du défenseur Kale Clague.

Par ailleurs, on ignore toujours si Mathieu Perreault se rapportera au club-école, le Rocket de Laval.

Le Canadien (16-36-9) accueillera les Sénateurs d’Ottawa, samedi soir. Il tentera alors de mettre un terme à une série de deux défaites.