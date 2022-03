Le Canadien ne participera évidemment pas aux séries éliminatoires de la LNH. Son directeur général espère toutefois que le Rocket de Laval saura faire un bon bout de chemin dans celles de la Ligue américaine.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Kent Hughes a confirmé qu’au cours des prochains jours, il chercherait à acquérir du renfort afin que le club-école du CH non seulement accède aux séries, mais ait une chance réelle de remporter la Coupe Calder.

Depuis le mois d’octobre, la formation a été soumise à de multiples bouleversements, que ce soit en raison de rappels par le Tricolore ou encore à la suite de blessures. Si on inclut les gardiens, 43 joueurs ont porté l’uniforme du Rocket cette saison, soit deux de plus que dans le cas du Canadien, déjà l’équipe la plus éprouvée de la LNH.

La lutte est féroce dans la division Nord de la Ligue américaine en vue des séries, auxquelles cinq des sept équipes se qualifieront. En excluant la première et la dernière, distancées du peloton, on se retrouve avec cinq clubs qui présentent un taux de points de classement de ,544 à ,560. La marge d’erreur est quasi inexistante.

Hughes a indiqué qu’une décision serait prise plus tard cette saison afin de savoir si des joueurs actuels de son équipe seraient rétrogradés à la fin du calendrier afin d’aller prêter main-forte au Rocket.

Dans la formation actuelle, Laurent Dauphin, Michael Pezzetta, Corey Schueneman, Cole Caufield et Ryan Poehling ont tous joué à Laval plus tôt cette saison. Alexander Romanov pourrait par ailleurs être cédé lui aussi, quoique cette décision serait surprenante puisqu’il n’a jamais joué à ce niveau. Si d’aventure on voulait lui faire vivre cette expérience, on devrait toutefois le rétrograder, ne serait-ce que pour quelques minutes, lundi prochain, au moment de la date limite des transactions – un joueur doit avoir fait partie d’une équipe de la Ligue américaine pendant la saison pour avoir le droit de jouer en séries. Selon cette logique, on pourrait même ajouter les noms de Kale Clague et d’Andrew Hammond si le Rocket avait besoin d’eux.

« Je crois que ce serait une bonne expérience, pour Laval et pour toute l’organisation, si le Rocket faisait un bon bout de chemin en séries », a souligné Kent Hughes.

« Pour tout le monde dans le sport professionnel, il est important de chercher à gagner des championnats, a-t-il poursuivi. L’expérience que les athlètes acquièrent, ils la gardent longtemps par la suite. »

Le DG ne compte toutefois pas chambouler complètement la formation du Rocket, par souci d’« équilibre » et de respect pour ceux qui ont bataillé dur toute la saison à Laval. « Certains joueurs étaient dans ce vestiaire tous les jours, et il faut en tenir compte. On va le considérer au moment de prendre nos décisions. »