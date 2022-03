Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi soir dans la LNH.

Alexis Lafrenière et Jacob Trouba se sont faits complices du but de Kreider. C’est un premier point en avantage numérique en carrière pour l’Eustachois.

Anthony Mantha et les Capitals s’amusent contre les Blue Jackets

PHOTO PAUL VERNON, ASSOCIATED PRESS T.J. Oshie et Anthony Mantha

Anthony Mantha a fait scintiller la lumière rouge deux fois, Alex Ovechkin et Connor Sheary ont chacun récolté un but et une aide et les Capitals de Washington ont vaincu les Blue Jackets de Columbus 7-2 jeudi.

Martin Fehervary, Connor McMichael et Evgeny Kuznetsov ont aussi fait vibrer les cordages pour les Capitals, qui ont signé une troisième victoire consécutive.

Nikolas Backstrom a obtenu deux mentions d’assistance alors que les Capitals ont amélioré leur dossier à 6-0-1 lors de leurs sept dernières parties. Vitek Vanecek a bloqué 39 tirs dans la victoire.

Oliver Bjorkstrand et Patrik Laine ont touché la cible pour les Blue Jackets, qui ont marqué deux fois dans leur propre filet et ont accessoirement mis fin à une séquence de trois victoires.

Joonas Korpisalo a accordé trois buts sur neuf tirs avant d’être remplacé par Elvis Merzlikins en deuxième période. Le Letton a réalisé 20 arrêts en relève.

Associated Press