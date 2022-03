Deux joueurs du Canadien sont déjà partis sur le marché des échanges, et à moins d’un revirement de situation, ce sera probablement la fin des emplettes pour Kent Hughes d’ici au 21 mars.

Richard Labbé La Presse

C’est du moins ce que le directeur général du Canadien a laissé entendre, jeudi matin à Brossard.

Après avoir échangé le défenseur Ben Chiarot la veille, le nouveau DG du CH a fait savoir qu’il ne va pas passer ses prochains jours sur le portable à essayer de liquider des joueurs.

« Ce qu’on a appris de notre club, c’est que l’ambiance dans le vestiaire est très bonne et que les joueurs ne lâchent pas, a expliqué Hughes. Même quand on perd 3-1 ou 4-1, on voit que le club travaille. C’est sûr qu’on doit évaluer plusieurs aspects. Si on peut obtenir la meilleure transaction possible, on va le faire… Mais on ne va pas essayer de faire une vente de feu ici. »

Hughes a notamment évoqué le cas du défenseur Brett Kulak, lui aussi mêlé aux rumeurs d’échange depuis plusieurs semaines. « On aime Brett Kulak, et si on reçoit une offre qu’on ne peut refuser, on va la considérer, mais on ne va pas faire des appels pour l’offrir aux autres », a-t-il précisé.

Ce qui ne change pas, c’est que le défenseur Jeff Petry devra un jour faire ses valises. Ce ne sera peut-être pas d’ici à la date limite du 21 mars, selon le DG, en premier pour des raisons de plafond salarial, puisque les équipes qui aspirent aux sommets sont toutes coincées d’un point de vue financier. « On va l’échanger si c’est possible de le faire et aussi s’il s’agit d’une transaction qui tombe sous le sens pour nous », a-t-il ajouté.

Ben Chiarot, lui, allait devoir partir tôt ou tard, et le Canadien espérait ce qu’il a reçu entre autres des Panthers de la Floride mercredi soir, c’est-à-dire un choix de premier tour. Au final, il s’agira d’un choix de premier tour protégé au repêchage de 2023.

« On insistait pour que le choix soit protégé, on ne sait jamais comment les saisons se déroulent, a expliqué le DG. On voulait un choix de premier tour en 2023, on ne voulait pas un choix en 2022 parce qu’on aura déjà trois choix au prochain repêchage, probablement des choix parmi les 35 premiers.

« En ce qui concerne (l’espoir) Tyler Smilanic, je le connais, il a joué une année avant mon plus jeune fils dans les rangs mineurs américains, je l’ai vu jouer plusieurs fois. C’est un joueur rapide qui est capable de marquer. »

Enfin, le directeur général montréalais a admis entretenir l’espoir de revoir Carey Price devant le filet du club cette saison, un scénario qui pourrait certes avoir une incidence sur la prochaine saison.

