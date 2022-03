Soumis au ballottage mercredi, Mathieu Perreault n’a été réclamé par aucune équipe.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Le Canadien l’a confirmé par le truchement de son compte Twitter, jeudi après-midi, sans toutefois mentionner si l’attaquant serait cédé au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine (LAH). Chantal Machabée, vice-présidente aux communications du club, a indiqué à La Presse que Perreault discuterait avec la direction « au cours des prochaines heures » afin de déterminer son avenir au sein de l’organisation.

Advenant un refus de sa part d’être rétrogradé, les deux parties pourraient convenir de résilier son contrat, ce qui ferait de lui un joueur autonome. Il pourrait aussi être échangé, encore que cette possibilité semble peu probable après que les 31 autres équipes eurent décliné l’offre de le rapatrier sans rien céder en retour. Si une transaction était conclue, sa nouvelle équipe pourrait immédiatement l’envoyer dans la LAH, puisqu’il vient tout juste de passer au ballottage.

La chute est brutale pour le vétéran de 34 ans, qui a joué à temps plein dans la LNH depuis la saison 2011-2012. Il a disputé son dernier match dans la LAH il y a 11 ans, en avril 2011.

Après sept saisons chez les Jets de Winnipeg, le Québécois a signé un contrat d’un an avec le CH l’été dernier. Les choses ne se sont toutefois pas déroulées comme prévu pour lui. Souvent blessé, il a été limité à 3 buts (marqués dans un seul match) et 5 points en 18 matchs.

La direction et les entraîneurs n’ont pas encore expliqué la raison réelle de sa rétrogradation à ce moment précis, alors que, théoriquement, une place est encore disponible dans la formation. En matinée, le gardien Cayden Primeau et l’ailier Jesse Ylönen avaient d’ailleurs été cédés au Rocket en vue du retour au jeu de Jake Allen et de Christian Dvorak.

S’il accepte de rejoindre le Rocket, Perreault retrouvera un autre vétéran, Cédric Paquette, qui a connu le même sort la semaine dernière. Lui aussi s’était entendu avec le Canadien pendant l’été.