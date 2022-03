Le Comité gouvernemental sur l’avenir du hockey québécois, dirigé par l’ancien joueur et analyste Marc Denis, se penche notamment sur le développement des joueurs, la composition des structures et l’accessibilité au sport.

Les travaux du Comité gouvernemental sur l’avenir du hockey québécois se prolongeront de trois semaines, a appris La Presse.

Alexandre Pratt La Presse

Le dépôt du rapport à la ministre Isabelle Charest, d’abord prévu pour le 1er avril, a été repoussé au 22 avril. Les membres du comité ont demandé ce délai afin de pouvoir poursuivre et compléter leur réflexion sur certaines thématiques. Les propositions du rapport devraient être rendues publiques au début du mois de mai.

Le comité est une initiative promue par le premier ministre François Legault, qui souhaite améliorer l’état du hockey au Québec, et voir plus de joueurs d’ici dans les rangs professionnels. Le groupe, dirigé par l’ancien joueur et analyste Marc Denis, se penche notamment sur le développement des joueurs, la composition des structures et l’accessibilité au sport.