C’est finalement en Floride que Ben Chiarot poursuivra sa carrière. Le Canadien l’a échangé aux Panthers, mercredi soir.

Guillaume Lefrançois La Presse

En retour, le Tricolore obtient un choix de 1er tour en 2023, un choix de 4e tour en 2022 (appartenant à l’origine aux Rangers) de même que l’espoir Tyler Smilanic, un attaquant repêché par les Panthers en 2020.

Chiarot écoule la dernière année d’un contrat de trois ans, d’une valeur annuelle de 3,5 millions de dollars, qu’il a signé à l’été 2019 avec le Tricolore. Dans la transaction, le CH retient la moitié de son salaire d’ici la fin de la saison.

Dans les circonstances, son départ était imminent. Il avait d’ailleurs été laissé de côté lors du match de jeudi.

La carrière du défenseur de 30 ans a véritablement décollé à Montréal. De 18 minutes par match à Winnipeg, son temps moyen d’utilisation est passé à 23 minutes dès sa première saison à Montréal, et était encore de 23 minutes cette saison.

En 54 matchs, Chiarot totalise 7 buts et 11 passes pour 18 points. Il est en voie d’abattre sa marque personnelle de 21 points, réalisée à son arrivée avec le Canadien, lors de la saison 2019-2020, interrompue par la pandémie.

C’est toutefois par sa robustesse que Chiarot a fait sa marque. En compagnie de Shea Weber, il a formé un des duos les plus féroces de la Ligue nationale. Il s’est abondamment servi de sa charpente de 234 lb pour faire la vie dure aux attaquants adverses. Pendant son séjour de 164 matchs à Montréal, il a distribué 339 mises en échec, le deuxième total de l’équipe au cours de cette période, derrière Jeff Petry (396).

Chiarot a en outre mené le CH pour les tirs bloqués depuis son arrivée avec 279.

Ben est un solide vétéran qui va nous donner de l’expérience et une présence physique à la ligne bleue. Par sa présence en finale de la Coupe Stanley l’an dernier, il sait ce qui est requis pour se rendre loin en séries, ce qui est notre objectif des prochains mois. Extrait d’un communiqué de Bill Zito, directeur général des Panthers

Un espoir à l’avant

Selon Elliotte Friedman, le choix de 1er tour que le CH obtient n’est pas « protégé », ce qui signifie qu’il reviendra au Canadien même si les Panthers ratent les séries et ont une chance à la loterie du premier choix en 2023. Ce scénario semble peu probable étant donné la force du noyau des Panthers, cela dit.

Smilanic, l’espoir obtenu, a eu 20 ans en janvier. L’attaquant joue à l’Université Quinnipiac, l’alma mater de Matthew Peca au Connecticut. Réclamé au 74e rang en 2020, il était attendu plus tôt par plusieurs. Les experts de TSN Bob McKenzie et Craig Button le classaient respectivement aux 39e et 46e rangs, respectivement, et l’attendaient donc quelque part au 2e tour.

En 38 matchs, il compte 22 points (13 buts, 9 passes). La saison dernière, il avait amassé 21 points (14 buts, 7 passes), mais en seulement 29 matchs. Son rythme de production est donc en baisse par rapport à sa première saison.

Sa campagne n’est toutefois pas encore terminée, puisque Quinnipiac s’est qualifiée pour les demi-finales de la Division ECAC. Les Bobcats affronteront l’Université Colgate vendredi pour une place en finale.

Natif du Colorado, Smilanic mesure 6 pi 1 et pèse 178 lb, selon le site internet de Quinnipiac. Il tire de la gauche.