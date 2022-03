(Montréal) Le Canadien a joué avec le feu pour une troisième rencontre de suite et cette fois, il s’est brûlé.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Les Coyotes de l’Arizona ont inscrit quatre buts sur sept tirs en première période et ils ont vaincu la formation montréalaise 6-3, mardi au Centre Bell.

Le Tricolore avait réussi à venir de l’arrière à ses deux dernières sorties, arrachant un point au Kraken de Seattle et battant les Flyers de Philadelphie en prolongation.

Cette fois, la tentative de remontée du Canadien a été freinée à temps par le gardien Karel Vejmelka, auteur de 36 arrêts. Les Coyotes ont ainsi eu le meilleur dans un duel entre deux équipes dans les bas-fonds du classement général de la LNH.

Cole Caufield a réussi un doublé pour le Canadien (16-36-8), tandis que Laurent Dauphin a aussi été crédité d’un but. Joel Armia et Jeff Petry ont chacun récolté deux aides.

Samuel Montembeault, qui en était à un cinquième départ d’affilée, a accordé les quatre buts aux Coyotes en première période. Cayden Primeau a pris la relève au retour de l’entracte et il a repoussé 10 des 11 lancers dirigés vers lui.

Lawson Crouse et Clayton Keller ont chacun récolté un but et une aide, alors que Nick Schmaltz, Nick Ritchie, Barrett Hayton et Anton Stralman ont aussi touché la cible pour les Coyotes (20-36-4). Les hommes d’André Tourigny ont remporté six de leurs sept derniers matchs.

Les attaquants Josh Anderson (bas du corps) et Ryan Poehling (haut du corps), ainsi que le défenseur Ben Chiarot (mesure préventive) avaient été retirés de la formation du Canadien. Artturi Lehkonen, Mathieu Perreault et Joel Edmundson les ont remplacés.

Le Canadien jouera son prochain match jeudi, quand les Stars de Dallas seront les visiteurs au Centre Bell.

Le mal est fait

La rencontre a bien mal commencé pour le Canadien, alors que les Coyotes ont marqué deux buts lors des premières 3 : 52 de jeu.

Hayton a d’abord ouvert la marque après 1 : 57 de jeu, battant Montembeault entre les jambières après que Petry lui ait laissé tout l’espace le long de l’aile gauche.

Stralman est revenu à la charge 1 : 55 plus tard, profitant d’une remise de Riley Nash vers le devant du filet et d’une couverture inefficace de Petry.

Entre les deux buts des Coyotes, Perreault s’était retrouvé en échappée, mais il s’était buté à Vejmelka.

Le Canadien a tranquillement pris le contrôle du jeu et il a joué de chance à 13 : 38, quand une rondelle bondissante après un tir de Dauphin a été poussée accidentellement dans le filet des Coyotes par Matias Maccelli.

Les Coyotes ont coupé l’élan du Canadien en marquant deux autres buts avant la fin du premier engagement. Ritchie a fait dévier une passe d’Alex Galchenyuk dans le fond du filet tout juste après la fin d’un avantage numérique, à 18 : 34. Puis, Crouse a fait mouche en échappée avec 10,4 secondes à faire à la période.

Artturi Lehkonen est passé bien proche de marquer tôt en deuxième période pour le Canadien, mais son tir a atteint le poteau.

Les deux équipes se sont échangées des occasions lors d’une séquence à quatre contre quatre, puis Keller a porté la marque à 5-1 en faveur des Coyotes avec 2 : 11 à faire lors d’un avantage numérique.

Caufield a ravivé l’espoir des partisans du Canadien en marquant deux buts dans un intervalle de huit secondes avant la fin du deuxième engagement. Il a d’abord déjoué Vejmelka du côté du bouclier en avantage numérique avec 1 : 13 à faire à la période. Caufield a ensuite battu Vejmelka du côté de la mitaine lors d’une séquence à un contre un.

Le Canadien a appliqué de la pression en troisième période, mais il s’est buté à Vejmelka. Ce dernier a aussi joué de chance avec environ 13 : 30 à faire, quand Perreault a atteint le poteau sur un retour.

Schmaltz a calmé les ardeurs du Tricolore en marquant dans un filet désert avec 4 : 18 à écouler au cadran.