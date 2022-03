La constance, la clé du succès de Samuel Montembault

Depuis son arrivée avec le Canadien de Montréal, Samuel Montembault s’est retrouvé dans une position des plus ardues alors que l’équipe était en complète déroute. Malgré la situation complexe, c’était également une chance en or pour lui de démontrer qu’il est hors de tout doute un gardien de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il y est parvenu et la clé est désormais de faire preuve de constance pour s’y implanter durablement.