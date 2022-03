(Philadelphie) Le Canadien est venu de l’arrière pour forcer un bris d’égalité lors d’un deuxième match en autant de soirs et cette fois, il a couronné sa remontée en l’emportant.

La Presse Canadienne

Cole Caufield a marqué en prolongation et la formation montréalaise a vaincu les Flyers de Philadelphie 4-3, dimanche soir au Wells Fargo Center.

Le Tricolore avait effacé un déficit de deux buts en troisième période avant de perdre 4-3 en fusillade contre le Kraken de Seattle, samedi au Centre Bell.

Cette fois, Rem Pitlick a créé l’impasse avec 43 secondes à écouler, puis Caufield a joué les héros après 2 : 10 de jeu en période supplémentaire. Il a fait bouger les cordages grâce à un puissant lancer frappé.

Pitlick et Caufield ont amassé chacun un but et une aide, tandis que Nick Suzuki a marqué les deux premiers buts du Canadien (16-35-8) en temps réglementaire. Chris Wideman a récolté deux aides et Samuel Montembeault a repoussé 27 tirs.

PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Les joueurs réagissent après un but marqué en deuxième période.

Claude Giroux, Kevin Hayes et Cam Atkinson ont inscrit les buts des Flyers (18-30-11), qui ont encaissé un troisième revers de suite. Carter Hart a effectué 31 arrêts.

Grâce à son but, Giroux a atteint le plateau des 900 points en carrière à son 999e match dans la LNH.

L’attaquant Artturi Lehkonen (haut du corps) a été laissé de côté par le Canadien et Laurent Dauphin a pris sa place dans la formation. Le Tricolore a aussi perdu les services de Ryan Poehling à mi-chemin en deuxième période, après qu’il eut encaissé une sévère mise en échec de Justin Braun.

Le défenseur Joel Edmundson n’était pas en uniforme par mesure préventive après avoir effectué un retour au jeu la veille dans la défaite en prolongation de 4-3 du Canadien face au Kraken. Corey Schueneman l’a remplacé à la ligne bleue.

Le Canadien sera de retour en action mardi, quand il accueillera les Coyotes de l’Arizona au Centre Bell.

Le CH à l’arraché

La rencontre a bien mal commencé pour le Canadien. Derick Brassard a vite testé Montembeault et Mike Hoffman a été puni après seulement 20 secondes de jeu.

Les Flyers ont finalement ouvert la marque après 7 : 00 de jeu. Hayes a complété une séquence à trois contre deux parfaite amorcée par James van Riemsdyk et Travis Sanheim.

Gerry Mayhew a obtenu une occasion en or de creuser l’écart avant la fin du premier vingt, mais il a raté un filet ouvert quand il a été oublié à l’embouchure du filet.

Suzuki a inscrit son premier but de la rencontre après 2 : 18 de jeu en deuxième période, lors d’un avantage numérique. Il a fait mouche à partir du haut du cercle gauche des mises en jeu.

PHOTO ERIC HARTLINE, USA TODAY SPORTS Nick Suzuki (14) a marqué deux buts.

Giroux a redonné les devants aux Flyers à 7 : 11 du deuxième vingt. Il a fait preuve de patience devant le filet pour déjouer Montembeault.

Suzuki est revenu à la charge seulement 67 secondes plus tard. Cette fois, l’agile attaquant a récupéré son propre retour dans l’enclave pour battre Hart.

Le Canadien a bousillé quelques occasions de marquer par la suite. Michael Pezzetta a raté la cible sur un lancer sur réception à partir de l’enclave, tandis que Jake Evans et Paul Byron ont fait preuve d’un peu trop de générosité lors d’une séquence dangereuse.

Hart s’est signalé tôt en troisième période en stoppant un bon tir de Josh Anderson.

Les Flyers ont repris les devants après 2 : 41 de jeu en troisième période. Atkinson a profité d’un bel effort individuel de Joel Farabee pour battre Montembeault.

Comme la veille contre le Kraken, le Canadien n’a pas baissé les bras. Brendan Gallagher a cogné à la porte vers la mi-période lors d’une attaque à deux contre un, mais il a été frustré par Hart.

Alors que les derniers élans du Canadien semblaient être freinés par une punition contre Wideman pour obstruction avec 60 secondes à écouler, Pitlick a forcé la présentation d’un bris d’égalité en faisant dévier une passe de Ben Chiarot derrière Hart.

Caufield a ensuite clos le débat en prolongation.