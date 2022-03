(Montréal) Le Canadien a effacé un déficit de deux buts en troisième, mais a malgré tout baissé pavillon, samedi soir au Centre Bell, dans un duel entre deux équipes dans les bas-fonds du classement général de la LNH.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Marcus Johansson a marqué en fusillade et le Kraken de Seattle a défait la formation montréalaise 4-3.

Johansson a été le seul tireur à faire bouger les cordages en fusillade. Il a été le 14e joueur en tout à s’élancer et il a marqué du revers.

Le Canadien avait été victime de bonds défavorables sur les deux premiers buts du Kraken, mais il a joué de chance sur le but égalisateur de Nick Suzuki tard en troisième période. Il a malgré tout encaissé un deuxième revers d’affilée.

« J’ai bien aimé notre première période. Je trouve que nous avons très bien joué en première période, a analysé l’entraîneur-chef par intérim du Canadien, Martin St-Louis. C’est certain que ce sont deux bonds qui nous ont mis un peu derrière.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Michael Pezzetta (55) célèbre après avoir marqué

« Notre deuxième période a été “so-s". Nous n’avons pas assez contrôlé la rondelle en avantage numérique et même si notre jeu à cinq contre cinq a été correct, ça nous a enlevé du rythme. Mais je suis content que nous nous soyons battus en troisième et ça a été assez excitant à la fin. »

Alexander Romanov a amassé un but et une aide, tandis que Michael Pezzetta a aussi touché la cible pour le Canadien (15-35-8). Samuel Montembeault a effectué 32 arrêts.

Yanni Gourde, Ryan Donato et Jared McCann ont fait mouche pour le Kraken (18-37-6), qui a mis fin à une séquence de quatre défaites. Johansson a également récolté deux aides et Philipp Grubauer a repoussé 30 tirs.

La rencontre était disputée sans restriction sur le nombre de spectateurs admis. C’était la première fois depuis le 9 décembre que le Centre Bell n’était pas soumis à une limite de capacité en raison des mesures liées à la pandémie de COVID-19.

Le défenseur Joel Edmundson disputait un premier match pour le Canadien cette saison, après avoir raté les 57 premières rencontres en raison d’une blessure au dos.

« Il a gardé ça simple, il a été physique et il a été dur, a dit St-Louis au sujet d’Edmundson, qui a été employé pendant 16 : 38. Il va continuer à retrouver sa forme de match. »

Pour faire une place à Edmundson dans sa formation de 23 joueurs, le Canadien a soumis l’attaquant Cédric Paquette au ballottage. Le Tricolore a également annoncé en cours de soirée que le nom du défenseur Kale Clague avait été inscrit sur la liste des blessés. Ce dernier a été atteint au visage par une rondelle lors de l’entraînement, vendredi.

Le Canadien reprendra le collier dès dimanche soir, quand il rendra visite aux Flyers de Philadelphie.

Edmundson sera laissé de côté pour le duel face aux Flyers afin de ne pas le surtaxer à son retour au jeu. Le défenseur Corey Schueneman devrait être rappelé du Rocket de Laval et disputer la rencontre.

L’affaire de quelques jeux

Avant la rencontre, le pianiste Serhiy Salov et la violoncelliste Katia Brahina ont offert une interprétation de « Imagine », de John Lennon, comme message de paix envoyé en plein cœur du conflit qui perdure en Ukraine. Le Canadien a aussi rendu hommage aux médaillés olympiques canadiens Kim Boutin, Miha Fontaine, Marion Thénault, Steven Dubois, Pascal Dion, Maxime Laoun, Jordan Pierre-Gilles, Charles Hamelin et Max Parrot.

Le Tricolore a vite cogné à la porte, mais Cole Caufield a été frustré deux fois par Grubauer sur des tirs à bout portant.

De son côté, Artturi Lehkonen a atteint le poteau sur un lancer sur réception lors d’un avantage numérique.

Le Kraken a finalement ouvert le pointage à 9 : 26 du premier vingt, en infériorité numérique. Gourde a fait perdre le contrôle du disque au défenseur Chris Wideman, qui l’a poussé bêtement dans son propre filet.

Les visiteurs ont presque doublé leur avance lors de la même punition, mais le but de Mason Appleton a été annulé puisqu’il y avait eu hors-jeu en entrée de zone sur la séquence.

Le Canadien a nivelé la marque avec 5 : 10 à faire en première période. Pezzetta a habilement maîtrisé une passe de Jake Evans avant de surprendre Grubauer à l’aide d’un tir bas du côté de la mitaine.

Le Kraken a toutefois repris les devants 1 : 52 plus tard. Donato a profité d’un bond favorable de la bande et a pu tirer dans un filet ouvert.

Lehkonen aurait pu permettre au Tricolore de rentrer au vestiaire dans une impasse, mais il a été incapable de compléter un jeu après un bel effort individuel de Ryan Poehling.

Le Canadien a menacé tôt en deuxième période. Grubauer a stoppé un tir sur réception de Brendan Gallagher, avant de frustrer Lehkonen alors que le Tricolore était en infériorité numérique.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE PhilippGrubauer et Artturi Lehkonen

Le Kraken a profité d’un avantage numérique pour porter la marque à 3-1 avec 4 : 55 à faire en deuxième période. McCann a été laissé seul dans l’enclave et il a déjoué Montembeault grâce à un tir parfait dans la partie supérieure du côté du bouclier.

Le Canadien n’a pas baissé les bras en troisième période et Romanov a vite fait bouger les cordages en décochant un puissant tir, après 64 secondes de jeu.

Suzuki a ensuite joué de chance avec 2 : 12 à faire, quand sa remise vers Romanov a été déviée dans son propre filet par le défenseur Adam Larsson.

Ben Chiarot a obtenu la plus belle chance en prolongation, mais Grubauer a capté son tir à bout portant avec sa mitaine. Johansson a finalement tranché pour le Kraken en tirs de barrage.

Échos de vestiaire

Joel Edmundson a gardé le moral malgré une longue rééducation.

« Il y a beaucoup de journées tranquilles à l’aréna et j’essaie d’aider les gars à garder le moral. Ça ne sert à rien d’être négatif, ça ne va que drainer votre énergie. Je crois qu’il n’y a rien de mieux que d’aller à l’aréna pour passer du temps avec vos coéquipiers. Ce sont vos frères, votre famille. »

Edmundson a aussi eu une pensée pour son père, qui est décédé en janvier à la suite d’une bataille contre un cancer.

« Ça a été une journée émotive. Je pense à lui tous les jours. J’espérais marquer un but pour lui. Le prochain sera absolument pour lui. Je sais qu’il est là et qu’il me regarde. Il va être avec moi pour le reste de ma carrière et de ma vie. Je ne serais pas ici sans lui. »

Brendan Gallagher a parlé de la présence importante d’Edmundson sur la patinoire.

« Il est un peu comme Webby [Shea Weber]. C’est difficile à décrire, mais c’est la même chose depuis l’époque où je l’affrontais dans le junior. Il n’y a pas d’espace dans le coin, en s’approchant le long de la rampe ou devant le filet. Vous devez vous battre partout sur la patinoire. Et il est un joueur intelligent qui peut jouer avec n’importe qui. »

Gallagher était aussi fier de la remontée du Canadien en troisième période.

« Je crois que depuis environ un mois, ça fait partie de notre identité. Nous tentons de recréer une culture où nous nous attendons à gagner. Pour y arriver, vous devez parfois venir de l’arrière. Les gars n’ont jamais abandonné et nous avons profité d’un bond chanceux vers la fin. Dommage que nous n’ayons pas marqué en fusillade. »