Jordan Harris étire le plaisir pour sa dernière année à l’université. La saison de l’espoir du Canadien se poursuivra au moins une semaine de plus.

Guillaume Lefrançois La Presse

Les Huskies de l’Université Northeastern ont en effet remporté leur duel de quart de finale par la marque de 3-2 contre leurs rivaux locaux de Boston College.

Avec ce gain, Northeastern passe en demi-finales des éliminatoires de la division Hockey East, qui se disputent sous un format à élimination simple. Les Huskies affronteront maintenant l’Université du Connecticut vendredi, avec à l’enjeu une place en finale, qui aura lieu dès le lendemain.

Le gagnant du tournoi sera qualifié d’office pour le Championnat national de la NCAA, qui s’amorce le 24 mars et qui se conclura le 9 avril. La saison de Harris se conclura donc quelque part entre vendredi prochain et le 9 avril. Le défenseur, repêché au 3e tour en 2018, devra ensuite décider s’il s’entend avec le Tricolore, ou s’il attend au 15 août afin de devenir joueur autonome.

Si les Huskies perdent en demi-finale ou en finale, ils auront tout de même des chances de recevoir une invitation pour le championnat national, selon ce que conviendra le Pairwise, l’outil de classement qui permet de hiérarchiser les équipes des différentes divisions, en tenant compte notamment de la qualité de leurs adversaires.

On aura la réponse le 20 mars, soit au lendemain de la finale de Hockey East, car c’est ce jour-là que le tableau du championnat national est dévoilé. Selon nos informations, Harris ne prendra pas de décision avant cette date. Évidemment, si son équipe est invitée au tournoi national, Harris pourra poursuivre l’aventure. Si les Huskies ne sont pas invités, il pourra alors regarder ses options chez les professionnels.

D’ici là, il ne peut pas s’entendre avec le Canadien, car en signant un contrat professionnel, il perdrait automatiquement son admissibilité à jouer dans la NCAA.

Avec seulement six défenseurs en santé, dont trois qui deviendront autonomes sans compensation cet été (Ben Chiarot, Brett Kulak et Chris Wideman), le Canadien est bien placé pour accueillir Harris dès sa sortie de l’université, à plus forte raison si Hughes trouve preneur pour un de ses arrières en fin de contrat.

Un autre espoir du CH, le défenseur Jayden Struble (2e tour, 2019), porte également les couleurs de Northeastern, mais le Canadien détient ses droits jusqu’en 2023.

Et les autres

Toujours dans la division Hockey East, Luke Tuch (2e tour, 2020) a quant à lui vu sa saison prendre fin quand Boston University s’est incliné 3-1 devant Connecticut dans un autre duel de la division Hockey East.

Dans la division ECAC, Sean Farrell (4e tour, 2020) conclura les quarts de finale dimanche. L’Université Harvard s’est inclinée 4-3 devant Rensselaer Polytechnic Institute, l’alma mater de Joé Juneau. Dans cette division, les quarts de finale sont de format 2 de 3, et le troisième duel aura lieu dimanche.

Dans la division Big Ten, Rhett Pitlick (5e tour, 2019) participera à la finale grâce à la victoire de 3-2 des Gophers du Minnesota sur Penn State.

Dans la division NCHC, Brett Stapley (7e tour, 2018) s’est qualifié pour les demi-finales en compagnie de l’Université de Denver. Il y rencontrera Blake Biondi (4e tour, 2020), porte-couleurs de l’Université du Minnesota à Duluth. Le cas de Stapley est toutefois à surveiller puisque les droits du Tricolore sur cet espoir expirent le 1er juin.

Pour deux autres espoirs du Canadien, la saison était déjà terminée avant même la fin de semaine. Il s’agit du gardien d’Ohio State Jakub Dobes (5e tour, 2020) et de l’attaquant du Wisconsin Jack Gorniak (4e tour, 2018), éliminés la semaine dernière. Gorniak ne sera toutefois plus un espoir du CH pour bien longtemps, puisque le Tricolore a ses droits jusqu’au 1er juin, et tout indique que l’équipe ne lui offrira pas de contrat de la LNH.