(Allentown) Le Rocket de Laval a connu une très mauvaise troisième période et s’est incliné 4-3, vendredi, face aux Phantoms de Lehigh Valley.

La Presse Canadienne

Le Rocket (26-20-3-0)menait par un but après deux périodes de jeu, mais l’équipe s’est écroulée au troisième tiers en encaissant deux buts et en écopant trois punitions l’empêchant de revenir dans le match. Les Phantoms ont dominé 17-4au chapitre des tirs au but dans la période.

Les Phantoms (19-24-7-3)ont signé une première victoire en sept matchs. Wade Allison a inscrit le but vainqueur en troisième période. Cal O’Reilly, Logan Day et Max Willman ont aussi marqué. Allison et O’Reilly ont aussi récolté deux mentions d’aide chacun.

Le gardien Felix Sandstrom a mérité la victoire en repoussant 21 tirs.

Du côté du Rocket, Kevin Roy, Rafaël Harvey-Pinard et Justin Ducharme ont trouvé le fond du filet. Le défenseur Terrance Amorosa a obtenu deux mentions d’assistance. La défaite a été inscrite à la fiche de Kevin Poulin qui a effectué 34 arrêts.

Cal O’Reilly a ouvert la marque à 16 : 55 de la première période pour les Phantoms

Kevin Roy a répliqué moins de deux minutes plus tard pour le Rocket. Il a profité d’un beau jeu de Gabriel Bourque qui a fait perdre la rondelle au défenseur des Phantoms à sa ligne bleue. Roy s’est ensuite emparé du disque libre pour filer sur le flanc gauche jusqu’au gardien et le battre d’un tir des poignets dans la partie supérieure du côté rapproché.

En deuxième période, le Rocket a pris les commandes du match grâce à un but de Rafaël Harvey-Pinard dès la cinquième minute de jeu. Il a frappé la rondelle au vol sur un retour de lancer de Jesse Ylönen.

Puis, Justin Ducharme a donné un coussin de deux buts aux visiteurs sur une descente à deux contre un avec Danick Martel à 11 : 42. Logan Day a toutefois rétréci l’écart à un but avant la fin de l’engagement.

Peut-être fouettés par le but de Day, les Phantoms sont sortis en force au troisième tiers et le vent a tourné en leur faveur. Max Willman n’a pas perdu de temps et a créé l’égalité à 1 : 34. Wade Allison a ensuite profité d’un avantage numérique pour redonner l’avance pour de bon aux locaux deux minutes plus tard.