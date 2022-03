(Vancouver) La crème a fini par remonter, mercredi au Rogers Arena.

La Presse Canadienne

Les étoiles J. T. Miller et Elias Pettersson ont marqué en troisième période et les Canucks de Vancouver ont vaincu le Canadien de Montréal 5-3.

Miller a également amassé trois aides pour les Canucks, qui ont dû travailler fort pour venir à bout du Tricolore. Ils ont notamment profité de deux buts en avantage numérique pour s’imposer.

Le Canadien a ainsi conclu son voyage de cinq rencontres avec une fiche de 3-2-0. Il a maintenant une fiche de 7-5-0 depuis que Martin St-Louis a remplacé Dominique Ducharme derrière le banc.

Artturi Lehkonen a amassé deux buts et une aide, tandis que Rem Pitlick a été crédité d’un but et deux aides pour le Canadien (15-35-7). Samuel Montembeault a repoussé 28 tirs.

PHOTO DARRYL DYCK, LA PRESSE CANADIENNE Artturi Lehkonen célèbre son deuxième but de la rencontre avec Jake Evans.

Travis Hamonic, Brock Boeser et Bo Horvat, dans un filet désert, ont marqué les autres buts des Canucks (29-23-6), qui ont gagné six de leurs sept derniers matchs. Thatcher Demko a effectué 22 arrêts.

Les attaquants Jake Evans et Paul Byron étaient de retour au jeu pour le Canadien après avoir raté respectivement un et quatre matchs en raison de blessures au haut du corps. Michael Pezzetta et Mathieu Perreault ont été laissés de côté.

Le Canadien disputera deux matchs ce week-end. Il accueillera le Kraken de Seattle samedi, avant de rendre visite aux Flyers de Philadelphie dimanche.

Par ailleurs, le Tricolore a annoncé mercredi après-midi que le défenseur Corey Schueneman a été cédé au Rocket de Laval.

Les Canucks à l’arraché

Le Canadien a obtenu la première belle occasion de marquer après un peu plus de deux minutes de jeu, mais Evans a été incapable de faire dévier la remise de Ben Chiarot dans l’ouverture.

Lehkonen a inscrit son premier but de la soirée après 12 : 41 de jeu. Il a profité d’une remise de Pitlick lors d’une attaque à deux contre un pour surprendre Demko.

PHOTO BOB FRID, USA TODAY SPORTS Thatcher Demko (35) bloque un tir de Nick Suzuki (14).

Les Canucks ont répliqué 54 secondes plus tard, au terme d’une longue séquence dans le territoire du Tricolore. Hamonic a déjoué Montembeault grâce à un long tir, qui s’est faufilé à travers la circulation.

Montembeault s’est signalé tôt en deuxième période, frustrant Boeser lors d’une attaque en surnombre.

Le gardien du Canadien a aussi été alerte contre Elias Pettersson, Quinn Hughes et Alex Chiasson lors d’un avantage numérique des Canucks.

De son côté, Demko s’est signalé en frustrant Joel Armia avec la mitaine sur un tir à bout portant.

Boeser a donné les devants aux Canucks en avantage numérique à 10 : 34 du deuxième vingt. Il a pu s’y prendre à deux reprises pour battre Montembeault d’un angle restreint.

Lehkonen a répliqué à 14 : 22, profitant d’une autre mise en scène de Pitlick.

Montembeault a réussi un autre arrêt spectaculaire aux dépens de Connor Garland avant la fin du deuxième engagement, avant de jouer de chances quelques minutes plus tard, quand la déviation de Juho Lammikko a atteint le poteau.

Miller a vite placé les Canucks en avant pour de bon en troisième période, déjouant Montembeault après 3 : 44 de jeu après avoir volé la rondelle à Jeff Petry en zone neutre.

Pettersson a ensuite porté un dur coup au Canadien en marquant en avantage numérique à 8 : 53 du dernier tiers.

Pitlick a réduit l’écart avec 4 : 25 à faire en troisième période, alors que Montembeault avait déjà été remplacé par un attaquant supplémentaire. Cependant, Horvat a fait mouche dans un filet désert avec 57 secondes à faire et les Canucks ont eu le dernier mot.