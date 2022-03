(Niagara Falls) Guy Lafleur, l’ancienne légende du Canadien de Montréal, est l’une des trois personnalités honorées de l’Ordre du hockey au Canada pour 2022.

Hockey Canada, qui est à l’origine de cet honneur, en a fait l’annonce par voie de communiqué mercredi.

Les deux autres personnalités honorées sont Lanny McDonald, qui a eu une longue carrière dans la Ligue nationale de hockey durant les années 70 et 80, et la Québécoise Kim St-Pierre, une ancienne gardienne de but avec l’équipe nationale de hockey féminin du Canada.

Élu parmi les 100 meilleurs joueurs dans l’histoire de la LNH, Lafleur a joué pendant 17 saisons avec le Canadien (14), les Rangers de New York (1) et les Nordiques de Québec (2) entre 1971 et 1991.

Intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1988, Lafleur est le meilleur pointeur dans l’histoire du Canadien avec 1246 points. Son numéro 10 avec le Canadien a été retiré pendant la saison 1984-1985.

Cinq fois vainqueur de la coupe Stanley avec le Canadien, incluant quatre d’affilée entre 1976 et 1979, Lafleur a aussi remporté lors de trois saisons consécutives les trophées Art-Ross (meilleur marqueur) et Lester B. Pearson (joueur par excellence) entre 1976 et 1978.

Il a de plus gagné deux trophées Hart (joueur le plus utile à son équipe), en 1977 et 1978, et le trophée Conn-Smythe (joueur le plus utile à son équipe lors des séries éliminatoires) en 1977.

McDonald a joué pendant 16 campagnes dans la LNH avec les Maple Leafs de Toronto, les Rockies du Colorado et les Flames de Calgary, entre 1973 et 1989. Il était le cocapitaine de l’équipe lorsque les Flames ont gagné la première coupe Stanley de leur histoire, en 1989.

Vainqueur des trophées Bill-Masterton et King-Clancy, McDonald a accumulé 1006 points en 1111 parties. Il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1992.

Intronisée au Temple de la renommée du hockey en 2021, Kim St-Pierre occupe le premier rang parmi les gardiennes de but dans l’histoire de l’équipe nationale féminine pour les parties jouées (83), les victoires (64) et les jeux blancs (29).

Au fil des années, elle a remporté trois médailles d’or olympiques et cinq médailles d’or au Championnat mondial féminin de la Fédération internationale de hockey sur glace. Aux Jeux olympiques d’hiver de 2002, elle a été nommée meilleure gardienne de but.

L’Ordre du hockey au Canada est une initiative de Hockey Canada qui reconnaît des personnes pour leur contribution ou leur service exceptionnels à la croissance et au développement du hockey au Canada. Au total, 36 femmes et hommes ont été nommés à l’Ordre du hockey au Canada depuis 2012.

Les réalisations des personnalités honorées de 2022 seront soulignées au Gala et tournoi de golf annuel de la Fondation Hockey Canada, les 23 et 24 juin, à Niagara Falls.

Cet évènement, qui devait avoir lieu à Niagara Falls en juin 2020, sera aussi l’occasion de célébrer les six personnalités honorées de l’Ordre du hockey au Canada en 2020 et 2021 : Ken Dryden, Bill Hay, Angela James, Sheldon Kennedy, Kevin Lowe et le Dr Charles Tator.