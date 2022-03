(Vancouver) Paul Byron n’a pas joué bien souvent cette saison, et cette fois, il espère pouvoir rester là où il veut être : sur la glace.

Richard Labbé La Presse

Ainsi, après avoir été blessé à la suite d’une mise en échec de Mattias Samuelsson lors du passage des Sabres de Buffalo au Centre Bell, le 23 février, Paul Byron sera de retour face aux Canucks, mercredi soir à Vancouver.

L’entraîneur Martin St-Louis a confirmé la nouvelle, tout en ajoutant que l’attaquant Jake Evans allait lui aussi être de retour. Pour leur faire une place, Michael Pezzetta et Mathieu Perreault seront laissés de côté.

Dans le cas de Byron, il s’agit d’un autre retour, lui qui avait déjà raté les 43 premiers matchs du Canadien cette saison en raison d’une opération à la hanche.

Le match de mercredi soir sera seulement son dixième de la saison.

« Ce fut un peu frustrant de subir cette blessure en février et de recevoir un bâton au visage sur le jeu, a expliqué Byron à Vancouver mercredi matin. Mais je me sens mieux et je suis prêt. L’équipe joue avec beaucoup de confiance, on doit continuer comme ça. Ce fut une longue saison pour moi… »

Il y avait aussi un autre blessé bien célèbre à l’entraînement du Canadien mercredi : Shea Weber, qui a bien évidemment dû se contenter de regarder tout ça depuis les gradins. Weber n’a pas voulu répondre aux questions des médias.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Shea Weber en avril 2021

Martin St-Louis a bien apprécié cette présence.

« Il a toujours été un professionnel, a répondu l’entraîneur. Il a eu une très bonne carrière, et j’ai pu jouer un peu avec lui avec Équipe Canada. C’est un gars qui était le fun à avoir de ton bord, mais qui n’était pas aussi le fun quand tu devais aller jouer contre lui ! »

Le Canadien va rentrer à la maison au terme du match de mercredi soir. Jusqu’ici, le club a récolté 4 points sur une possibilité de 6 depuis le début de ce voyage dans l’ouest du pays.

Par ailleurs, le Canadien a de plus confirmé que le défenseur Corey Schueneman a été cédé au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine.