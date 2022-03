Consultez les sommaires des rencontres disputées mardi soir dans la LNH.

Associated Press

Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen et Cale Makar ont fait vibrer les cordages pour l’Avalanche, qui avait un dossier de 23-0 cette saison après avoir mené en première période.

Jesper Bratt s’est fait complice de trois filets tandis que Jack Hughes a eu deux mentions d’assistance. Les deux ont noirci la feuille de pointage sur le but de Bastian.

Tomas Tatar, Ty Smith, Damon Severson et Yegor Sharangovich ont aussi fait mouche pour les Devils. Nico Daws a réalisé 23 arrêts pour les Devils, qui ont réussi la plus grande remontée aux dépens du meneur du classement de la LNH.

Nathan Bastian a marqué un but en avantage numérique avec moins de sept minutes à faire au match pour donner les devants aux Devils du New Jersey, qui ont effacé un déficit de trois buts afin de l’emporter 5-3 contre l’Avalanche du Colorado, mardi.

Aaron Bracy, Associated Press

Evgenii Dadonov a récolté le but des Knights, qui tentaient d’inscrire une troisième victoire de suite. Robin Lehner a stoppé 19 tirs pour les Golden Knights, qui entamaient un voyage de cinq matchs.

C’était la première fois en plus d’un mois que le club méritait une deuxième victoire d’affilée. Scott Laughton a été complice de deux buts.

Oskar Lindblom et Justin Braun ont réussi les buts des Flyers.

Dan Scifo, Associated Press

Sidney Crosby a marqué pour porter sa séquence de match avec un but à sept. Jake Guentzel et Bryan Rust ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Penguins. Tristan Jarry a réalisé 25 arrêts.

Sam Reinhart et Aaron Ekblad ont aussi touché la cible pour les Panthers, qui ont remporté leurs quatre derniers matchs.

Duclair et Verheaghe ont chacun égalisé leur plus haut total de buts dans une saison. Le Québécois a fait mouche pour la 23 e fois de la saison tandis que Verhaeghe a réalisé sa 18 e réussite de la présente campagne.

Anthony Duclair a inscrit le but gagnant lors du deuxième vingt, puis Carter Verhaeghe a marqué le filet d’assurance lors du troisième engagement et les Panthers de la Floride ont vaincu les Penguins de Pittsburgh 4-3, mardi.

Sergei Bobrovsky (72), Evgeni Malkin (71) et Lucas Carlsson (32)

PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS

Le Kraken va jouer à Ottawa jeudi et à Montréal samedi. Seattle est dirigé par un ancien adjoint des Maple Leafs, Dave Hakstol.

Colin Blackwell, Carson Soucy, Alex Wennberg et Jaden Schwartz ont offert la réplique du Kraken. Philipp Grubauer a bloqué 25 tirs.

Marner a inscrit au moins un point dans huit matchs consécutifs. T. J. Brodie et Michael Bunting ont récolté deux passes chacun.

Mitch Marner, William Nylander et John Tavares ont aussi marqué pour Toronto, qui a bénéficié de 26 arrêts de Jack Campbell.

Auston Matthews a réussi un tour du chapeau et les Maple Leafs de Toronto ont battu le Kraken de Seattle 6-4, mardi.

Morgan Rielly (44) et Auston Matthews (34)

Associated Press

Robby Fabbri a aussi marqué pour les Red Wings, qui ont perdu cinq de leurs six dernières parties. Alex Nedeljkovic a bloqué 20 tirs.

Travis Boyd, Christian Fischer et Clayton Keller ont aussi fait mouche pour les Coyotes. Karel Vejmelka a réalisé 26 arrêts pour signer la victoire.

Jakob Chychrun et Nick Ritchie ont tous deux touché la cible deux fois en plus d’obtenir une aide.

Schmaltz avait obtenu deux buts et cinq aides dans un gain de 8-5 aux dépens des Sénateurs d’Ottawa samedi. Ses 11 points en deux matchs sont un record d’équipe.

Nick Schmaltz a repris là où il a laissé après sa performance de sept points pour inscrire deux buts et deux aides lorsque les Coyotes de l’Arizona ont pulvérisé les Red Wings de Detroit 9-2, mardi.

Shayne Gostisbehere et Nick Schmaltz

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ASSOCIATED PRESS

Associated Press

Le club a permis le premier but cinq fois depuis six rencontres, incluant mardi.

Les Blues n’ont pas aidé leur cause en ne tirant que trois fois au deuxième vingt.

Brady Tkachuk et Alex Formenton ont complété pour les Sénateurs, qui avaient perdu leurs cinq derniers matchs.

Tim Stutzle et Josh Norris ont marqué en avantage numérique, mardi, guidant les Sénateurs d’Ottawa vers un gain de 4-1 face aux Blues de St. Louis.

Vladimir Tarasenko (91) et Josh Norris (9)

PHOTO SCOTT KANE, ASSOCIATED PRESS

Les Rangers s’inclinent 5-2 face au Wild

PHOTO HARRISON BARDEN, USA TODAY SPORTS Kevin Fiala (22)

Kevin Fiala a touché la cible deux fois en deuxième période pour aider le Wild du Minnesota à se distancer, Marcus Foligno a inscrit un but et a récolté deux aides dans une précieuse victoire des leurs de 5-2 contre les Rangers de New York, mardi.

Ryan Hartman et Joel Eriksson Ek ont aussi fait mouche pour le Wild, qui a remporté seulement son troisième match à leur 11 dernier. Cam Talbot a stoppé 23 tirs dans la victoire.

Dryden Hunt et Mika Zibanejad ont fait mouche pour les Rangers, qui ont vu leur séquence de trois victoires prendre fin.

La troupe de Gerard Gallant a toutefois affiché un dossier de 8-3-1 à leurs 12 derniers matchs.

Alexander Georgiev a stoppé 23 des 28 tirs auxquels il a fait face.

Associated Press