Consultez les sommaires des rencontres disputées lundi dans la LNH.

Aleksander Barkov a marqué un but en plus de récolter deux aides et a mené les Panthers de la Floride à un troisième gain consécutif, cette fois aux dépens des Sabres de Buffalo, 6-1, lundi. Anthony Duclair a obtenu un but et une mention d’aide dans la victoire. Noel Acciari, Carter Verhaeghe, Patric Hornqvist et Brandon Montour ont aussi fait vibrer les cordages pour les Panthers, qui ont marqué 15 buts et en ont accordé seulement trois dans la séquence victorieuse. Mason Marchment s’est fait complice de trois buts des Panthers, tandis que son coéquipier Sam Reinhart a récolté une mention d’assistance à son premier match à Buffalo depuis s’être fait échangé en Floride. Spencer Knight a réalisé 28 arrêts à son premier match avec les Panthers depuis le 1er février. John Hayden a été l’unique buteur des Sabres. Il a mis fin aux espoirs de premier blanchissage dans la LNH de Knight en faisant mouche avec à peine six minutes à faire au match. Craig Anderson a stoppé 25 tirs pour les Sabres, qui ont porté leur dossier à 2-8-0 à leurs 10 dernières rencontres. Johan Bronstein, Associated Press

Athanasiou marque en prolongation et donne une victoire de 3-2 aux Kings PHOTO CHARLES KRUPA, ASSOCIATED PRESS Andreas Athanasiou (22) et Adrian Kempe (9) Trevor Moore a créé l’égalité avec 26 secondes à faire en temps réglementaire, puis Andreas Athanasiou s’est échappé et a complété la remontée des Kings de Los Angeles en marquant le but de la victoire en prolongation, lundi soir, dans un gain de 3-2 sur les Bruins de Boston. Les Bruins n’avaient jamais tiré de l’arrière jusque là dans le match. Ils détenaient une avance de 2-1 en troisième période grâce à un but et une aide de Craig Smith. Sauf que les Kings n’ont jamais abandonné et après avoir retiré leur gardien au profit d’un sixième patineur dans la dernière minute de jeu, ils ont remporté une mise en jeu en zone offensive et Moore a sauté sur un retour pour provoquer la prolongation. Cal Petersen a stoppé 30 lancers et Blake Lizotte a marqué l’autre but des Kings qui comptent huit victoires à leurs dix dernières parties. Smith a marqué pour rompre l’égalité en deuxième période pour les Bruins et Linus Ullmark a bloqué 25 tirs. La formation bostonienne avait remporté sept de ses huit précédents affrontements. Smith avait obtenu une mention d’aide sur le but de Trent Frederic qui donnait les devants 1-0 aux siens au premier engagement. Lizotte avait cependant ramené les deux clubs à égalité une minute plus tard. Jimmy Golen, Associated Press

Auston Matthews marque son 40e but de la saison dans un gain contre les Blue Jackets PHOTO GAELEN MORSE, USA TODAY SPORTS Auston Matthews (34) et Michael Bunting (58) Auston Matthews est devenu le premier joueur de la LNH à atteindre le plateau des 40 buts cette saison, Petr Mrazek a stoppé 31 tirs et les Maple Leafs de Toronto ont survécu à une poussée des Blue Jackets de Columbus pour l’emporter 5-4, lundi. Matthews et ses compagnons de trio, Mitch Marner et Michael Bunting, ont tous récolté un but et une aide. Ilya Mikheyev et Alexander Kerfoot ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Maple Leafs, qui ont stoppé à deux leur série de revers. Le défenseur T. J. Brodie a obtenu deux mentions d’assistance. Elvis Merzlikins, qui a entamé son troisième match en quatre jours pour les Blue Jackets, a réalisé 28 arrêts. Ç’a n’a pas été suffisant pour empêcher la troupe de Brad Larsen de subir un troisième revers consécutif. Sean Kuraly, Oliver Bjorkstrand, Jack Roslovic et Patrik Laine ont touché la cible pour les Blue Jackets. Gustav Nyquist et Max Domi se sont faits complices de deux buts des Jackets. Mitch Stacy, Associated Press