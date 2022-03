(Laval) Jean-Sébastien Dea a récolté un but et trois points, Kevin Poulin a fait 15 arrêts et le Rocket de Laval a gagné 3-0 face aux Canucks d’Abbotsford, dimanche.

La Presse Canadienne

Kevin Roy et Jesse Ylonen ont aussi marqué pour le Rocket, qui avait perdu ses deux derniers matchs.

Michael DiPietro a repoussé 26 tirs pour les Canucks, qui avaient gagné leurs trois dernières rencontres.

Le Rocket a tiré 17 fois en première période.

Ylonen a inscrit son 10e but de la saison quand Dea lui a refilé le disque lors d’un deux contre un, à 16 : 07 en troisième période. Laval prenait alors les commandes 2-0.

Le Rocket va rejouer lundi soir à la maison, face à Springfield.