La jolie victoire du Canadien, jeudi soir à Calgary, comportait un paradoxe de taille.

Mathias Brunet La Presse

Une autre brillante performance de Nick Suzuki a permis au CH de remporter une sixième victoire en sept matchs.

Elle continue néanmoins d’inquiéter ceux qui souhaiteraient voir Montréal terminer au dernier rang du classement général et ainsi obtenir les meilleures chances de repêcher au premier rang.

On en oublie à quel rang celui que plusieurs désignent désormais comme le prochain capitaine du Canadien a été repêché.

Cette année-là, en 2017, Nico Hischier a constitué le premier choix au total par les Devils du New Jersey, suivi d’un autre centre, Nolan Patrick. Suzuki a été repêché au 13e rang par Vegas.

Avec neuf points à ses six derniers matchs, Suzuki a porté son total à 37 points en 55 matchs, un de plus qu’Hischier, qui a néanmoins disputé sept matchs de moins, et un point de moins que le cinquième choix au total, Elias Pettersson, troisième centre repêché après Hischier et Patrick.

Nolan Patrick, 23 ans, n’est même plus dans l’équation. Ironiquement, il se retrouve désormais à Vegas, obtenu en retour du centre repêché au sixième rang par les Golden Knights, Cody Glass, toujours pas établi dans la LNH à ce jour.

Morale de cette histoire ? Dans le top 15, le top 20 même, il ne s’agit pas de repêcher nécessairement parmi les trois premiers pour obtenir un joueur de premier plan, mais de bien choisir.

Suzuki a été le 10e centre choisi lors de cette cuvée. Il constitue le centre autour duquel le CH veut bâtir son avenir.

L’éclosion de Suzuki démontre aussi l’imprévisibilité d’un repêchage. Même un an plus tard, le Canadien, dixit Martin Lapointe, désirait obtenir un autre joueur, sans doute Cody Glass, dans cette transaction pour Max Pacioretty. Mais Vegas tenait à Glass et Montréal s’est rabattu sur celui qui allait devenir son premier centre quelques années plus tard.

On pourrait dire la même chose du nouveau compagnon de trio de Suzuki, Cole Caufield, 21 ans, 12 points en 10 matchs depuis l’arrivée de Martin St-Louis.

PHOTO SERGEI BELSKI, USA TODAY SPORTS Cole Caufield

Caufield constitue l’autre pièce à l’attaque autour duquel le Canadien veut construire. Le jeune homme a été repêché au 15e rang en 2019. Il vient déjà de grimper au huitième rang parmi les compteurs de cette cuvée, en ayant disputé presque trois fois moins de matchs que trois joueurs devant lui au classement.

Malgré une première moitié de saison lamentable, marquée par un renvoi dans la Ligue américaine, Caufield a désormais six points de plus que le deuxième choix au total, Kaapo Kakko, et un de moins que le troisième choix au total, Kirby Dach. Le cinquième choix au total par les Kings, son ancien coéquipier à Wisconsin Alex Turcotte, est toujours dans la Ligue américaine.

Malgré ses succès récents, le Canadien ne repêchera pas aussi loin cet été. Montréal devance désormais les Coyotes de l’Arizona et se rapproche à quatre points du Kraken de Seattle et du 30e rang au classement général, mais demeure à sept points de Philadelphie et Buffalo, classés 28e et 29e respectivement, et à 13 points de Chicago, 25e.

En toute logique, le CH devrait repêcher parmi les cinq premiers. Il s’agira de choisir le bon et aussi, surtout, de bien le développer. Sans un changement d’entraîneur, Caufield serait peut-être encore en train de ruminer sur le banc après une autre occasion ratée, ou même à Laval, dans la Ligue américaine, et il ne serait pas l’un des joueurs les plus explosifs de la LNH à l’heure actuelle.

Recrues à l’attaque depuis 10 matchs (25 ans et moins)

Cole Caufield : 12 points

Lucas Raymond : 9 points

Trevor Zegras : 9 points

Anton Lundell : 9 points

Dawson Mercer : 9 points

Matt Boldy : 9 points

Tanner Jeannot : 6 points

Alex Newhook : 5 points

Rem Pitlick : 5 points

Vasily Podkolzin : 5 points

Patrik Laine n’est pas disponible

PHOTO AARON DOSTER, USA TODAY SPORTS Patrik Laine

Le DG des Blue Jackets de Columbus, Jarmo Kekalainen, a mis fin aux rumeurs de façon sans équivoque cette semaine lors d’une interview avec Pierre LeBrun, sur TSN. « Ça m’embête que les gens inventent de telles histoires. Parfois, il y a des fuites de nos conversations entre directeurs généraux, mais pas ici. Quelqu’un a décidé de lancer cette rumeur afin d’obtenir des clics. Il n’y a aucune pression de régler la question contractuelle de Patrik Laine à court terme. Nous détenons encore ses droits pour cette année et la suivante. Voyons s’il y a un mariage possible à long terme. » Laine a été acquis des Jets l’an dernier, avec le centre Jack Roslovic, en retour de Pierre-Luc Dubois. Le Finlandais a retrouvé l’élan des beaux jours cette saison avec 38 points, dont 20 buts, en 35 matchs.