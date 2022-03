(Calgary) Le Canadien est venu de l’arrière lors d’un deuxième match de suite, mais cette fois, il a réussi à couronner sa remontée en l’emportant.

La Presse Canadienne

Ben Chiarot a inscrit son deuxième but du match après 63 secondes de jeu en prolongation et la formation montréalaise a vaincu les Flames de Calgary 5-4, jeudi, au Scotiabank Saddledome.

Le Canadien a dû combler des retards de 1-0 et 3-1 avant de finalement prendre les devants quand Mike Hoffman a fait mouche tard en troisième période. Cependant, Elias Lindholm a répliqué pour les Flames avec moins de 30 secondes à faire en temps réglementaire.

Chiarot a joué les héros en période supplémentaire, faisant dévier une remise de Rem Pitlick dans l’objectif.

Le Canadien avait effacé un déficit de 4-0, mardi face aux Jets de Winnipeg, avant de s’incliner 8-4. Cette fois, sa combativité a été récompensée.

Hoffman a également récolté trois aides et Chiarot, une, tandis que Nick Suzuki a accumulé un but et deux aides pour le Canadien (14-34-7). Jeff Petry a aussi marqué un but et Andrew Hammond a stoppé 30 lancers.

Andrew Mangiapane a inscrit un but et deux aides, alors que Johnny Gaudreau et Blake Coleman ont été les autres buteurs des Flames (32-14-7), qui avaient remporté leurs 11 matchs à domicile précédents. Jacob Markstrom a repoussé 30 tirs.

L’attaquant Michael Pezzetta et le défenseur Kale Clague avaient été insérés dans la formation du Canadien au détriment de Mathieu Perreault et Corey Schueneman.

Jake Evans n’est pas revenu au jeu en troisième période. Il a été victime d’un coup d’épaule à la tête de Brett Ritchie et a été atteint au visage par des bâtons. Le Canadien a simplement indiqué qu’il était blessé au haut du corps.

Le Canadien sera de retour en action samedi, quand il rendra visite aux Oilers d’Edmonton.

De l’action du début à la fin

Les Flames ont profité des largesses du Canadien dans son territoire pour cogner rapidement à la porte, sans toutefois en profiter.

Il a fallu attendre jusqu’à 11 : 06 du premier vingt pour voir les Flames capitaliser. Coleman a été oublié devant le filet par Petry et Jake Evans et l’attaquant des Flames a fait dévier une belle remise de Mangiapane dans le fond du filet.

Les Flames ont menacé lors d’un avantage numérique tard en première période, mais Hammond a été assez habile pour frustrer Lindholm et Tyler Toffoli. Il a aussi joué de chance quand une remise de Gaudreau a dévié contre son gant avant de ricocher contre le poteau, sans jamais franchir la ligne des buts.

PHOTO SERGEI BELSKI, USA TODAY SPORTS Andrew Mangiapane (88) et Andrew Hammond (37)

Tout juste à la fin de la punition à Brett Kulak, le Canadien a profité d’un revirement d’Oliver Kylington pour contre-attaquer en surnombre et créé l’égalité avec 26 secondes au cadran. Artturi Lehkonen a vu son tir être stoppé par Markstrom, puis Suzuki a envoyé le retour devant le filet. Petry passait par là et son lancer s’est faufilé dans l’objectif.

Les Flames ont repris les devants à 12 : 08 du deuxième engagement. Alexander Romanov a eu du mal à maîtriser une remise de Hammond dans le coin et Gaudreau en a profité pour récupérer la rondelle et s’avancer vers le filet. Gaudreau a marqué grâce à un tir dans la lucarne.

Mangiapane a doublé l’avance des Flames en infériorité numérique, avec 4 : 20 à faire au deuxième vingt. Il a fait mouche à l’aide d’un bon tir du revers.

Le Canadien a réduit l’écart avec 2 : 16 à faire à la deuxième période, lors d’un avantage numérique de deux hommes. Posté à l’embouchure du filet, Suzuki a surpris Markstrom à l’aide d’un tir bas du côté éloigné.

Chiarot a finalement ramené tout le monde à la case départ après 4 : 38 de jeu en troisième période. Après une belle montée de Suzuki, Mike Hoffman a cédé la rondelle à Chiarot, dont le lancer à partir de l’enclave a battu Markstrom.

Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué pour les deux équipes par la suite et Hoffman a finalement donné les devants au Canadien avec 2 : 45 à écouler au cadran.

Les Flames ont toutefois eu le temps de répliquer. Lindholm a pu tirer dans un filet ouvert avec 27,3 secondes à faire, alors que Markstrom avait été remplacé par un attaquant supplémentaire et après deux dégagements refusés consécutifs au Tricolore.

Chiarot a finalement permis au Canadien d’avoir le dernier mot en prolongation.

Dans le détail

Un rare but en avantage numérique

Ce n’est pas la première fois qu’on le mentionne dans cette rubrique, mais l’avantage numérique du Canadien est anémique depuis l’entrée en poste de Martin St-Louis. Seulement deux buts en 29 occasions avant la rencontre de jeudi (6,9 %, au 31e rang de la LNH). Encore à Calgary, les chances gaspillées se sont accumulées, et ce n’est qu’après la sixième punition mineure des locaux que le CH a rompu le mauvais sort – à 5 contre 3 par ailleurs. Notons deux éléments dignes d’intérêt en lien avec cette phase de jeu. D’abord la non-utilisation de Jeff Petry, limité à 40 secondes au total, soit largement moins que Kale Clague, Ben Chiarot et Chris Wideman. Ensuite la formation à cinq attaquants déployée à 5 contre 3, avec Cole Caufield et Mike Hoffman à la pointe, ainsi que Nick Suzuki, Brendan Gallagher et Rem Pitlick près du filet. Suzuki a expliqué que cette stratégie était dans les cartons depuis un bon moment, mais que son équipe n’avait simplement pas encore eu l’occasion d’y recourir.

Mangiapane chez les étoiles

Dans une équipe qui compte sur Matthew Tkachuk, Elias Lindholm, Johnny Gaudreau, Sean Monahan et maintenant Tyler Toffoli, on n’aurait pas parié nos épargnes sur Andrew Mangiapane comme meilleur buteur du club. C’est pourtant en haut de cette colonne que se retrouve le petit ailier de 25 ans. Depuis son arrivée à temps plein dans la LNH, en 2018-2019, ce lointain choix de sixième tour améliore constamment sa production. À ses trois premières campagnes, il a récolté l’équivalent de 15, 21 et 26 buts si l’on reporte son rythme de production sur des saisons complètes de 82 matchs. Voilà qu’après 53 rencontres, il en a déjà marqué 29, en route vers une possible récolte de 40 à 45 buts. Jeudi soir, il a inscrit le troisième filet de son équipe, en infériorité numérique, en se défaisant d’abord de Ryan Poehling puis en déjouant Andrew Hammond d’un exceptionnel tir du revers dans la partie supérieure du filet. Du grand art.

Invincible Hammond

Ce n’est pas flatteur de l’exprimer ainsi, mais lorsque le Canadien a acquis Andrew Hammond du Wild du Minnesota, c’était pour remplir un chandail et des jambières devant le filet afin que Cayden Primeau puisse aller se refaire une estime de soi dans la Ligue américaine. Voilà toutefois que le vétéran de 34 ans a remporté ses trois premiers départs, et avec brio. Dans ces trois matchs, il a conservé un taux d’efficacité de,925 et rendu une moyenne de buts alloués de 2,26. Pas vilain, pour un gardien qui n’avait pas goûté à la LNH depuis presque quatre ans ! Il semble toutefois que sa présence au sein du groupe dépasse largement les arrêts spectaculaires. « Il calme les choses et joue bien avec la rondelle, a souligné Ben Chiarot. C’est un vétéran, un gardien professionnel, et il joue comme tel. » Interrogé sur la pression de garder son équipe dans le match en troisième période, amorcée en déficit d’un but, Hammond s’est limité à dire qu’il « ne pouvait pas trop y penser », et ce, même s’il savait pertinemment qu’un but accordé couperait les jambes de ses coéquipiers. Du reste, son équipe a « fait confiance au système » et n’a jamais abandonné. On connaît la fin.

En hausse

Mike Hoffman

Il n’est toujours pas le plus vaillant de sa génération en défense, mais des matchs comme celui-là rappellent pourquoi on le paie à fort prix. Un tir parfait en fin de troisième période et deux passes savantes qui ont directement mené à des buts.

En baisse

Chris Wideman

Il n’a pas été atroce, mais son manque de robustesse lui nuit contre des équipes adeptes du jeu physique. Il a joué moins de 8 minutes à cinq contre cinq, le plus bas total chez les défenseurs.

Le chiffre

3

Le but gagnant de Ben Chiarot était le troisième de sa carrière en prolongation. Ses deux premiers remontaient à la saison 2019-2020.