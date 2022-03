(Laval) Quand Jean-François Houle a été embauché comme entraîneur-chef du Rocket de Laval l’été dernier, sa mission était claire. Il devait bien sûr développer les espoirs du Canadien de Montréal, mais la direction de l’équipe souhaitait aussi qu’il collabore avec le personnel d’entraîneurs du grand club afin qu’il y ait une certaine continuité dans ce qui est demandé aux joueurs.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Les joueurs rappelés par le Tricolore cet automne et au début de l’hiver ont confirmé que la transition entre les deux niveaux était plus facile puisque les systèmes employés par les deux équipes étaient similaires.

Dominique Ducharme a toutefois été congédié et Martin St-Louis a été nommé entraîneur-chef par intérim du Canadien. St-Louis a ensuite simplifié les choses chez le Canadien et donné un peu plus de liberté aux joueurs pour qu’ils s’expriment sur la glace.

Chez le Rocket, il n’est pas encore question d’apporter les mêmes ajustements, surtout avec l’équipe en troisième position de la section Nord et au cœur de la course aux séries.

« Présentement, nous gardons le cap pour le reste de la saison, a expliqué Houle, plus tôt cette semaine. Oui, Martin et moi parlons au téléphone. Mais ça ira plus à l’été, quand nous pourrons nous assoir ensemble. Les deux personnels d’entraîneurs pourront travailler étroitement ensemble pour préparer la prochaine saison.

« Présentement, ce serait trop en demander à nos joueurs, a ajouté Houle. Nous voulons que nos joueurs aillent sur la glace et n’aient pas à penser. Il faut qu’ils soient libres d’esprit et qu’ils aillent jouer au hockey. Nos joueurs jouent bien. Ils savent où se placer et nous allons de l’avant avec ça. »

Plusieurs espoirs ont été rappelés par le Canadien cette saison, particulièrement quand l’équipe a été frappée par une éclosion de COVID-19 au retour du congé de Noël.

Même si l’équipe connaissait des moments difficiles et accumulait les défaites, l’attaquant Jesse Ylönen a affirmé ne pas avoir ressenti de grogne chez les vétérans du Canadien.

« Bien sûr, ce n’est pas facile quand vous perdez beaucoup, mais je me concentrais sur mon travail », a insisté le Finlandais âgé de 22 ans.

Ylönen a inscrit un but et une aide en sept parties avec le Tricolore. Il a été l’un des nombreux espoirs de l’équipe à faire bonne impression pendant son séjour avec le grand club.

« Je pense qu’il a des chances de jouer un jour à temps plein dans la LNH, a affirmé Houle. J’aime sa progression. Je n’ai pas peur de l’utiliser en fin de match, parce qu’il est responsable défensivement.

« Il est le joueur le plus talentueux dans l’équipe. Il pense bien sur la glace. Ses replis défensifs sont excellents et il apporte de l’offensive », a ajouté Houle au sujet de Ylönen.

Bien que les circonstances n’étaient pas idéales chez le Canadien lors de la période des nombreux rappels, Houle croit que l’expérience aura été bénéfique pour les jeunes de l’organisation.

« Ça leur permet de voir où ils se situent dans l’organisation, à quel point ils sont proches de la LNH et sur quoi ils doivent travailler pour être là à temps plein », a indiqué Houle.

Depuis son retour dans la Ligue américaine, Ylönen a inscrit cinq buts et quatre aides en 17 matchs. Pour sa part, Rafaël Harvey-Pinard a amassé cinq buts et autant d’aides en 17 parties depuis son premier séjour dans la LNH. Harvey-Pinard s’est ainsi hissé au premier rang des marqueurs du Rocket avec 24 points en 41 parties cette saison.

« Ces deux-là (Ylönen et Harvey-Pinard) en particulier sont revenus avec beaucoup de confiance », a admis Houle.

Ylönen a insisté pour dire qu’il se concentrait sur son travail avec le Rocket d’ici la fin de la saison. Il est conscient que ce n’est que par la qualité de son jeu dans la Ligue américaine qu’il obtiendra une autre occasion de se faire valoir avec le Tricolore, devant la nouvelle direction de l’équipe.

« Nous avons une bonne équipe et nous avons de grandes ambitions pour le reste de la saison », a rappelé Ylönen.

Le Rocket a été couronné champion de la section Canadienne la saison dernière, mais n’a pas eu l’occasion de disputer des séries éliminatoires en raison de la pandémie de COVID-19. Les joueurs ont l’intention de profiter de leur chance cette année. Les changements viendront ensuite, au cours de l’été.