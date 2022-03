Jonathan Toews et Patrick Kane lors d’une autre conquête de la Coupe Stanley.

On devrait assister sous peu à la fin d’une grande époque à Chicago.

Mathias Brunet La Presse

Le nouveau directeur général de l’équipe, Kyle Davidson, 33 ans, est l’heureux élu devant le Québécois Mathieu Darche et Jeff Greenberg, adjoint au DG des Cubs de Chicago au baseball.

Davidson, le DG intérimaire de l’équipe jusqu’à mardi, a osé employer lors de son premier point de presse LE mot si délicat dans le vocabulaire de bien des gestionnaires.

« On vise une reconstruction, a-t-il affirmé. Nous avons des choses à régler et elles prendront du temps. On ne se fixe pas d’échéancier. Trois, cinq ans, je n’ai pas de réponse pour l’instant, mais il faut procéder de la bonne façon et surtout rester fidèle à notre plan. »

Après trois Coupes Stanley et deux autres carrés d’as depuis 2009, Chicago semble donc prêt à dire adieu à ses deux plus grandes vedettes du 21e siècle, Patrick Kane et Jonathan Toews.

Par chance pour la nouvelle direction, il reste seulement une saison supplémentaire aux contrats de Kane et Toews, à un salaire annuel de 10,5 millions.

Le capitaine Toews ne rapportera pas grand-chose en raison de son âge, bientôt 34 ans, de son salaire, de son état de santé et de sa baisse de productivité. Il a amassé seulement 19 points, dont quatre buts, en 43 matchs et il se retrouve à nouveau sur la liste des blessés en raison d’une commotion cérébrale.

Patrick Kane sera au cœur de la reconstruction s’il a la souplesse d’accepter l’échange qui s’offrira à Davidson. Kane a 33 ans lui aussi, mais il fêtera ses 34 ans à la mi-novembre seulement et il ne dérougit pas. Il a obtenu 53 points en 50 matchs cette saison… et 260 en 207 rencontres lors des trois années précédentes !

La proximité de l’expiration de son contrat offrira aussi à l’équipe acquéreuse une marge de manœuvre salariale. On aura, du moins, l’option de le retenir ou pas, au salaire et au terme désiré.

Erik Karlsson a rapporté grosso modo aux Sénateurs d’Ottawa un jeune centre de premier plan, Josh Norris, un choix de première ronde devenu Tim Stützle, et deux choix de deuxième ronde, éventuellement le gardien Mads Soogard (2019) et l’ailier Zack Ostapchuk (2021), dont la saison actuelle dans les rangs juniors ne laisse néanmoins rien présager de bon.

Il n’en demeure pas moins que si les Blackhawks parviennent à obtenir le même genre de retour pour Kane, et rien ne laisse présager le contraire, Chicago améliorera son processus de relance.

Dans un monde idéal, Chicago aurait gardé son choix de première ronde en 2021 (12e au total), son choix de première ronde en 2022 (dans le top dix), son choix de deuxième ronde en 2021 et le jeune défenseur Adam Boqvist.

Mais le DG déchu Stan Bowman n’avait pas prévu une autre saison désastreuse. Au moins, Seth Jones a seulement 27 ans et demeure l’un des bons défenseurs de la LNH. Les Hawks ont aussi reçu un choix de fin de première ronde en 2022 (celui obtenu du Lightning par Columbus pour David Savard) dans cette transaction avec les Blue Jackets.

Jones peut faire partie de la reconstruction, il peut aussi servir d’appât intéressant en raison de son âge et de son talent, et malgré un contrat imposant (9,5 millions par année pour huit ans à compter de la prochaine saison.

Davidson a aussi d’autres pièces à vendre d’ici le 21 mars. Le gardien Marc-André Fleury deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de l’année et plusieurs clubs, dont les Oilers d’Edmonton, ne cracheraient pas sur un gardien de son calibre.

Les défenseurs Calvin DeHaan et Erik Gustafsson auront eux aussi droit à l’autonomie complète, mais ils ne rapporteront pas la lune.

À l’attaque, Davidson devra décider du statut de Dominik Kubalik et Dylan Strome, deux joueurs autonomes avec compensation, donc toujours sous l’emprise du club à l’expiration de leur contrat. Kubalik, 27 ans, a vu son rendement péricliter depuis sa saison de 30 buts il y a trois ans. Il a seulement 19 points en 54 matchs cette saison et touche 3,7 millions par année. Strome a seulement 24 ans et il a retrouvé son élan depuis le départ de l’entraîneur Jeremy Colliton.

Précisions sur l’échange de Barclay Goodrow

On évoque souvent l’échange de Barclay Goodrow au Lightning il y a deux ans pour justifier la valeur d’Artturi Lehkonen. Goodrow était un attaquant costaud et robuste, mais peu doué offensivement, qui a rapporté aux Sharks un choix de première ronde à la date limite des échanges. Goodrow n’avait jamais obtenu plus de 24 points dans une saison, mais il amenait un élément de robustesse intéressant en prévision des séries.

San Jose a aussi cédé un choix de troisième ronde dans la transaction, on l’oublie. Le Lightning a donc cédé son 31e choix au total en 2020 pour obtenir un choix au 85e rang. À compter de la fin de la première ronde, le Lightning croyait y trouver son compte de reculer d’une cinquantaine de rangs pour obtenir Goodrow, sous contrat pour une saison supplémentaire.

Les Sharks ont repêché l’attaquant Ozzy Wiesblatt au 31e rang. Le jeune homme, 20 ans dans quelques jours, a amassé 36 points en 38 matchs à Prince Albert, dans la Ligue junior de l’Ouest, un rendement ordinaire pour un joueur de quatrième saison (le club est faible cependant).

Le Lightning a choisi l’ailier russe Maxim Groshev avec le choix de troisième ronde des Sharks. Groshev a obtenu une aide en trois matchs dans la KHL et 12 points en 16 matchs dans la VHL, considéré comme la ligue de deuxième division en Russie. Il a en outre participé à deux championnats mondiaux juniors, en 2020 et 2021. L’avenir nous dira qui a choisi le meilleur joueur.