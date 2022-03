(Calgary) L’aventure de Michael McNiven avec le Canadien se sera limitée à une seule période de jeu. L’équipe a annoncé ce mercredi avoir échangé le gardien aux Flames de Calgary en retour de « considérations futures ».

Simon-Olivier Lorange La Presse

L’Ontarien de 24 ans est lié au CH depuis 2015, mais jamais il n’a véritablement été considéré comme un candidat réel pour un poste dans la LNH. Il a passé les premières années de sa carrière professionnelle à faire la navette entre la Ligue américaine et l’ECHL. Plus tôt cette saison, alors que la formation était décimée par la COVID-19 et que les blessures s’accumulaient au poste de gardien, il a été propulsé au statut d’adjoint chez le Tricolore pendant quelques rencontres.

Le 24 janvier dernier, il a été envoyé dans la mêlée pour la première et unique fois, alors qu’on l’a appelé à remplacer Cayden Primeau dans une cause perdue. Il a accordé trois buts au Wild du Minnesota sur 7 tirs.

Après avoir soigné une blessure, il a été cédé au Rocket de Laval il y a deux semaines. Or, il a dû se contenter du statut de troisième gardien là-bas, derrière Kevin Poulin et Cayden Primeau, qui connaissent tous deux de bons moments. Puisqu’il a en poche un contrat de la LNH, McNiven a le droit de refuser un renvoi chez les Lions de Trois-Rivières, dans l’ECHL. On ne sait toutefois pas si la perspective d’une telle rétrogradation a été évoquée dans son cas.

Son départ évitera en outre une possible congestion dans les mineures lors du retour en forme de Jake Allen chez le Canadien, possiblement d’ici deux semaines. À ce moment, on peut s’attendre à ce qu’Andrew Hammond soit cédé au Rocket de Laval s’il n’est pas réclamé au ballotage.

En 82 matchs en carrière avec le Rocket, McNiven a présenté une fiche de 31-35-8, une moyenne de buts alloués de 3,00 et un taux d’efficacité de,891.