Les amateurs de hockey montréalais seront heureux d’apprendre que le Centre Bell pourra de nouveau être plein à compter du 12 mars.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Le gouvernement du Québec avait initialement annoncé que les amphithéâtres et salles de spectacle pourraient être de retour au maximum de leurs capacités à compter du 14 mars. Il a finalement devancé cette date au 12 mars, mercredi. Tout juste à temps pour la première visite du Kraken de Seattle à Montréal.

Par ailleurs, les partisans n’auront plus à montrer une preuve de vaccination pour entrer dans l’édifice. Il sera néanmoins toujours obligatoire de porter un masque en tout temps, sauf pour manger ou boire.

On peut dire que cette nouvelle arrive à point, alors que le Canadien a remporté cinq de ses six derniers matchs. L’équipe est présentement dans l’Ouest, où elle affrontera les Flames de Calgary jeudi, les Oilers d’Edmonton samedi et les Canucks de Vancouver mercredi, avant de revenir dans la métropole.