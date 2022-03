(Arlington) L’ailier des Capitals de Washington Carl Hagelin s’absentera pendant un certain temps en raison d’une blessure à un œil.

Associated Press

Hagelin a été atteint à l’œil gauche par une lame de bâton lors d’une séance d’entraînement mardi. On ignore pour l’instant si le Suédois âgé de 33 ans devra passer sous le bistouri.

D’autre part, l’état de santé de Joe Snively, qui souffre d’une blessure au haut du corps, sera réévalué sur une base hebdomadaire.

Un porte-parole des Caps a aussi indiqué que l’état de santé du gardien Ilya Samsonov sera évalué après qu’il eut reçu un tir à la hauteur de la tête à l’entraînement et eut quitté la surface glacée.

Ces blessures sont de nouvelles tuiles sur la tête des Caps, qui ont perdu trois matchs de suite et six de leurs neuf derniers. Les Capitals ont aussi subi six défaites consécutives à domicile, et baissé pavillon 14 fois en 22 parties sur leur patinoire jusqu’ici en 2022.

Par ailleurs, les Caps pourraient obtenir du renfort puisque l’attaquant québécois Anthony Mantha, qui s’est absenté pendant quatre mois en raison d’une intervention chirurgicale à l’épaule gauche, pourrait bientôt effectuer son retour au jeu. L’entraîneur-chef Peter Laviolette n’a pas écarté son retour au jeu contre les Hurricanes de la Caroline, jeudi soir.