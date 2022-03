Lisez les comptes-rendus des matchs disputés mardi soir dans la LNH.

Leon Draisaitl a récolté un but et contribué aux deux autres filets.

Kucherov a récolté un but et une aide pour un quatrième match consécutif. Andrei Vasilevskiy a réalisé 25 arrêts.

(Tampa) – Brayden Point a touché la cible et s’est fait complice de trois autres filets, Steven Stamkos a porté à cinq sa série de matchs avec un but et le Lightning de Tampa Bay a effacé un déficit de deux buts pour vaincre les Sénateurs d’Ottawa 5-2, mardi.

Boone Jenner et Patrik Laine comme larrons en foire aux dépens des Devils

PHOTO RUSSELL LABOUNTY, USA TODAY SPORTS Boone Jenner (38)

(Columbus) – Boone Jenner et Patrik Laine ont tous deux obtenu un but et une aide, Jake Christiansen a marqué son premier but dans la LNH et les Blue Jackets de Columbus sont venus de l’arrière pour défaire les Devils du New Jersey 4-3, mardi.

Jake Christiansen a aussi fait scintiller la lumière de but pour les Blue Jackets, qui ont mis fin à une séquence de deux revers. Jakub Voracek a obtenu deux mentions d’assistance.

Elvis Merzlikins a stoppé 30 tirs pour mettre la main sur sa 19e victoire de la saison.

Jack Hughes, Nico Hischier et Pavel Zacha ont fait vibrer les cordages du côté des Devils. Nico Daws a réalisé 27 arrêts dans la défaite.

Nicole Kraft, Associated Press