Les équipes de hockey nationales russes et biélorusses ne pourront plus prendre part aux tournois internationaux jusqu’à nouvel ordre, a tranché la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF).

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Dans une rencontre interne tenue lundi, l’IIHF a « évalué les impacts de la guerre actuelle » et pris des actions concrètes contre la Russie et la Biélorussie, dont l’invasion se poursuit en Ukraine.

La décision sur les équipes nationales concerne tous les âges et catégories. C’est donc dire que la Russie ne sera pas représentée entre autres à la Coupe continentale ainsi qu’au Championnat du monde des moins de 18 ans masculin et féminin, qui doivent avoir lieu prochainement.

Ce n’est pas tout. La Fédération internationale a également annoncé que le Mondial junior 2023 n’aura finalement pas lieu en Russie comme prévu. Ce, « par souci de la santé et du bien-être de tous les joueurs, officiels et partisans », indique-t-on par voie de communiqué.

Le conseil dit également avoir exprimé de « profondes inquiétudes quant à la sécurité de la liberté de mouvement des joueurs et des officiels vers, depuis et à l’intérieur de la Russie ». Il affirme avoir pris en compte dans sa décision la violation par le gouvernement russe de la trêve olympique adoptée en décembre.

Le conseil de l’IIHF n’exclut pas la possibilité de prendre d’autres actions contre la Russie et la Biélorussie, mais espère « avant tout une résolution rapide et pacifique de la guerre ».

« L’IIHF n’est pas une entité politique et ne peut influencer les décisions prises sur la guerre en Ukraine, a déclaré le président de la Fédération, Luc Tardif. Nous avons néanmoins un devoir de diligence envers tous nos membres et participants et devons donc faire tout en notre pouvoir pour nous assurer que nous sommes en mesure d’organiser nos évènements dans un environnement sûr pour toutes les équipes participant au programme du Championnat du monde de l’IIHF. »

Le Québécois dit avoir été « choqué » de voir les images de ce qui se passe en Ukraine et affirme avoir été en contact « étroit » avec les membres de la Fédération ukrainienne de hockey au cours des derniers jours.

« Nous espérons pour tous les Ukrainiens que ce conflit pourra être résolu de manière pacifique et sans recourir à de nouvelles violences », ajoute-t-il.

La Ligue nationale agit aussi

La Ligue nationale a indiqué lundi après-midi qu’elle suspendait dès maintenant ses relations avec ses partenaires commerciaux russes ainsi que ses sites de médias sociaux et numériques en russe.

« Nous cessons également de considérer la Russie comme lieu de compétition future impliquant la LNH », fait-elle également savoir dans sa déclaration.

Le circuit Bettman « condamne » les agissements de la Russie et demande une « résolution pacifique le plus rapidement possible ». Il se dit également préoccupé par le « bien-être des joueurs russes, qui jouent dans la LNH au nom de leurs clubs de la LNH, et non au nom de la Russie ».

« Nous comprenons qu’eux et leurs familles sont placés dans une position extrêmement difficile », déplore-t-il.