Consultez les comptes rendus des matchs disputés dimanche dans la LNH.

Teuvo Teravainen a récolté un but et une aide, Sebastian Aho a aussi fait scintiller la lumière rouge et les Hurricanes de la Caroline ont signé leur cinquième victoire consécutive, cette fois aux dépens des Oilers d’Edmonton 2-1, dimanche.

Au lendemain de son premier tour du chapeau en carrière, Derek Ryan a de nouveau touché la cible pour les Oilers. Mike Smith a repoussé 27 tirs pour les Oilers, mais a subi la défaite pour un troisième duel d’affilé.

Les Oilers ont marqué au moins trois filets à leurs huit dernières parties avant d’affronter les Hurricanes, qui les ont limités à six tirs au troisième vingt.

Associated Press