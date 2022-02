Consultez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Cam Atkinson a récolté un but et une passe alors que les Flyers de Philadelphie ont battu les Capitals de Washington 2-1, samedi.

Atkinson a réussi le but déterminant en fin de première période. Arrivant plus ou moins à temps pour contrer un deux contre un, Conor Sheary est passé près d’intercepter une passe de Scott Laughton. La rondelle s’est tout de même rendue à Atkinson, qui a inscrit son seul but du mois. L’Américain de 32 ans est tout de même le meilleur buteur des siens cette saison, avec 18 filets.

Claude Giroux a aussi marqué pour les Flyers, qui stoppaient une série de six défaites. Remis d’une infection à un œil, Carter Hart a bloqué 27 tirs dans la victoire. Il n’était pas disponible lors des deux derniers matches des Flyers.

Après 11 matches à l’écart (haut du corps), Joel Farabee a été complice du but de Giroux.T.J. Oshie a inscrit le but des Capitals, qui ont perdu leurs deux derniers matches. Ilya Samsonov a bloqué 20 tirs pour Washington, qui va recevoir Toronto lundi.

La Presse Canadienne