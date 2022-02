(Ottawa) Après une très longue absence, Mathieu Perreault sera enfin de retour sur une patinoire pour y disputer un match.

Richard Labbé La Presse

L’attaquant québécois, absent du jeu depuis le 14 décembre, n’a pas pris part aux 22 derniers matchs de l’équipe, en raison de ce qui serait un problème de dos, selon la rumeur qui circule.

La saison 2021-22 aura donc été très difficile pour lui ; en novembre, il a dû rater 15 matchs en raison d’un décollement de la rétine de l’œil. Jusqu’ici, en seulement 14 rencontres, il a inscrit trois buts et ajouté une passe. Ses trois buts sont survenus dans le même match, celui du 23 octobre au Centre Bell contre les Red Wings de Detroit.

Ce ne sera peut-être pas le seul changement à la formation du Canadien, puisque Martin St-Louis a confirmé samedi à Ottawa que le club va entreprendre la période d’échauffement samedi soir avec un total de sept défenseurs. L’entraîneur effectuera ensuite son choix, sans doute entre Kale Clague et Corey Schueneman, en vue de cet affrontement face aux Sénateurs. Josh Anderson, blessé d’un tir à la tête plus tôt cette semaine au Centre Bell, prendra part au match, mais pas Paul Byron, lui aussi blessé lors du même match, celui de mercredi soir contre les Sabres de Buffalo.

Le Canadien tentera samedi soir de récolter une cinquième victoire de suite, cette fois avec Andrew Hammond devant le filet.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Andrew Hammond

« Je me concentre sur mon équipe, c’est ça qu’on fait, a expliqué Martin St-Louis samedi matin. On ne modifie pas notre stratégie match après match, on se concentre sur notre jeu. Les Sénateurs ont des jeunes joueurs talentueux, et nous on va faire ce qu’on fait, et on va jouer sur 200 pieds. »

Du côté des Sénateurs, c’est Matt Murray qui sera devant le filet, alors que l’attaquant Colin White disputera un premier match cette saison.