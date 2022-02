PHOTO JOHN MUNSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

« S’il vous plaît, cessons la guerre. » Le capitaine des Capitals de Washington Alexander Ovechkin a enfin livré ses commentaires sur l’invasion russe en Ukraine.

Nicholas Richard La Presse

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Tout le monde attendait impatiemment les commentaires d’Ovechkin, une des figures russes les plus importantes en Amérique du Nord. D’autant plus qu’il a toujours soutenu ouvertement Vladimir Poutine. Sa photo de profil sur Instagram le montre d’ailleurs au côté du président russe. Il n’a pas retiré ou même changé cette photo depuis que son pays a imposé la guerre à ses voisins ukrainiens.

En conférence de presse vendredi, une journaliste a demandé au Russe ce qu’il pensait des horreurs qui sont en train de se produire en Europe. Celui-ci a reconnu qu’il s’agissait d’une situation difficile et tendue.

« J’ai beaucoup d’amis en Russie et en Ukraine et c’est dur de voir ce qui se passe. J’espère que ça se terminera bientôt et qu’on retrouvera la paix. »

Interrogé à savoir s’il approuvait les agissements de Poutine, le numéro 8 a dit se sentir impuissant, sans pour autant les condamner : « Je suis Russe. C’est quelque chose que je ne peux pas contrôler. »

Il a aussi ajouté que Poutine était son président et qu’en tant qu’athlète, il ne donnait pas dans la politique et qu’il ne pouvait rien changer à ce qui se produit outre-mer actuellement.

« J’ai une famille là-bas, donc évidemment j’ai suivi ce qui s’est passé. Je ne veux voir personne se faire blesser ou tuer. J’espère que ce sera terminé et qu’on vivra dans un bon monde », a-t-il répété.

Ce matin, après sa victoire au tournoi de Dubai, le joueur de tennis russe Andrey Rublev a été invité à apposer sa signature sur la caméra. Il a plutôt écrit « Pas de guerre, s’il vous plaît », se positionnant publiquement en défaveur des décisions de Poutine.

Lorsqu’un journaliste a abordé le fait que certaines athlètes russes demandent de cesser la guerre, Ovechkin a répondu : « S’il vous plaît, cessons la guerre. Ça n’a pas d’importance de qui est en guerre : la Russie, l’Ukraine, d’autres pays… Je crois que nous vivons dans un monde où nous devons vivre dans la paix. »