(Ottawa) Ce n’est pas arrivé souvent cette saison, mais le Canadien se prépare à affronter un adversaire qui le craint.

Richard Labbé La Presse

N’ajustez pas votre appareil. C’est en plein ce que l’attaquant Connor Brown a laissé entendre vendredi. Brown et ses coéquipiers des Sénateurs vont accueillir le Canadien samedi soir à Ottawa.

« Ils viennent de gagner quatre matchs de suite, a expliqué Brown vendredi aux médias. Il faudra être prêts… Et aussi, avant tout, il faudra s’assurer de jouer notre jeu à nous. »

Depuis la renaissance des Sénateurs en 1992, les deux formations ont rarement offert des moments historiques aux amateurs de hockey. Il y a bien eu un semblant de début d’animosité lors des séries de 2013, mais cette rivalité s’est dégonflée aussi rapidement qu’un spa rue Wellington.

Il faut comprendre que les deux équipes vivent des moments de reconstruction ou de réinitialisation, c’est selon. Le Canadien pense déjà à octobre prochain, et les Sénateurs vont devoir faire la même chose, bien qu’ils aient réussi à obtenir 12 points de plus que le Canadien au classement depuis le début de la saison.

Dans le camp des Sénateurs, on va célébrer le retour au jeu de l’attaquant Colin White, qui a mis beaucoup de temps à se remettre d’une opération à une épaule.

Le match de ce samedi contre le Canadien sera son premier de la saison, lui qui avait récolté 10 buts et 8 aides en 45 rencontres la saison dernière.

« Colin est super motivé et on est tous très enthousiastes à l’idée de le revoir parmi nous, a ajouté Brown. Il est l’un de ces gars capables de souder une équipe par leur seule présence. C’est plaisant d’avoir un gars comme lui dans le vestiaire, et c’est plaisant aussi de jouer avec lui. »

Enfin, notons que toute la ville d’Ottawa est déjà remplie d’amour en vue du retour du légendaire Andrew Hammond, un sympathique gaillard qui a marqué les esprits par ici, et pour une excellente raison. C’est que le gardien avait réussi l’exploit de récolter 21 victoires à ses 27 premiers matchs. Il avait été le premier gardien de l’histoire de la LNH à arriver à cette marque, et il avait mené, contre toute attente, les Sénateurs à une place en séries au printemps 2015.

Cela avait mené à une commandite d’une chaîne de restauration rapide, et aussi à la fière tradition de lancer des hamburgers sur la glace pour aller avec le surnom de Hamburglar.

« C’est bien pour les partisans, a ajouté Connor Brown. Je ne me souviens pas du nombre exact de victoires consécutives qu’il a remportées, mais je me souviens de lui… Et aussi, je me souviens des hamburgers sur la glace ! »