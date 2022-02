Il y a de ces réalités qui sont faciles à oublier quand une équipe vit une saison aussi étrange que le Canadien en 2021-2022.

Guillaume Lefrançois La Presse

Cette réalité, Mathieu Perreault nous l’a rappelée lors de son passage derrière les micros au terme de l’entraînement de vendredi, à Brossard.

« Je n’ai jamais gagné la Coupe, et c’est mon but ultime, a rappelé l’attaquant québécois. Une saison comme ça, tu vois ce but disparaître. Là, c’est de revenir, de m’amuser, de me “showcaser” pour prolonger ma carrière et obtenir ma chance. »

Allons-y une phrase à la fois. À 34 ans, Perreault dispute sa 11e saison dans la LNH et il n’a effectivement jamais remporté les grands honneurs. Il a été gâté dans la Ligue américaine, avec deux conquêtes de suite de la Coupe Calder en 2009 et en 2010, mais depuis, ses équipes n’ont jamais même atteint la finale.

« Une saison comme ça » fait évidemment référence à la fiche de 12-33-7 du Canadien, bonne pour le 31e et avant-dernier rang au classement général. Les séries sont évidemment à oublier.

Quand il parle de « revenir », il fait référence à sa plus récente blessure, dont il n’a pas voulu donner le détail. Le CH parle d’une blessure au bas du corps, mais L’Express de Drummondville a évoqué des maux de dos. Quoi qu’il en soit, Perreault n’a disputé que 14 matchs cette saison, aucun depuis le 14 décembre. Il disputera son 15e de l’année samedi, contre les Sénateurs, à Ottawa. L’absence de Paul Byron lui permettra en effet de revenir dans l’action.

C’est la suite de sa citation qui est particulièrement intéressante : « me “showcaser” pour prolonger ma carrière et obtenir ma chance ». Il est rare d’entendre un joueur évoquer si directement la possibilité d’une transaction. Or, ce n’était pas une simple phrase au hasard. « La date limite est encore loin. Mais dans les prochaines semaines, si des équipes pensent que je peux les aider, alors oui, je saisirai cette chance », a-t-il ajouté quelques minutes plus tard.

La date limite des transactions est le 21 mars. D’ici là, il sera souvent question de joueurs placés « en vitrine », un concept parfois galvaudé. On se demande bien, par exemple, ce que des DG ont encore besoin de savoir au sujet de Ben Chiarot (462 matchs dans la LNH) ou d’Artturi Lehkonen (387 matchs), et qu’ils n’ont pas encore observé.

Par contre, la situation de Perreault est différente. Même s’il a 697 matchs au compteur, il a peu joué cette saison et, comme il arrive à la mi-trentaine, on pourrait comprendre certaines équipes de vouloir le voir à l’œuvre avant de conclure une transaction. Cela dit, il a montré lors des dernières séries, avec les Jets, qu’il pouvait encore aider une équipe qui veut faire un bout de chemin.

Et si ce n’est pas pour jouer ailleurs, Perreault doit penser à l’an prochain, car son contrat expire en juillet. On verra comment les choses se dérouleront, mais si la fin du calendrier est à l’image de ce que l’on voit depuis deux semaines sous Martin St-Louis, Montréal deviendra plus tentante pour des joueurs de son statut, afin de faire partie du renouveau.

Et les gardiens ?

Parlant d’avenir incertain, ça grouille aussi devant le filet du CH. Mais pas dans le dossier Carey Price. L’équipe maintient qu’il va bien et qu’il progresse à l’extérieur de la patinoire, mais a aussi précisé qu’un retour sur patins n’est pas pour la semaine prochaine. À deux mois de la fin de la saison, il pourrait manquer de temps.

Par contre, Jake Allen a repris l’entraînement sur glace jeudi, et était de nouveau sur la patinoire vendredi. Il est blessé au bas du corps et, le 21 janvier, l’équipe a annoncé une absence de huit semaines, ce qui le menait au 18 mars.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jake Allen

Il faudra voir si son retour sur patins signifie qu’il est en avance sur son échéancier, mais à moins qu’il ne subisse un recul dans sa rééducation, Allen pourrait revenir avant la date limite des transactions. Le CH compterait alors sur trois gardiens en santé, Samuel Montembeault et Andrew Hammond étant les deux autres.

« Honnêtement, je me tiens loin de ces histoires. Je n’en sais pas beaucoup sur où ils en sont. Si ça change mon avenir, ainsi soit-il, mais je suis ici, je joue demain, et je me concentre là-dessus », a dit Hammond.

L’état de santé de Price dictera en partie la façon dont la situation des gardiens sera gérée. Mais Price ou non, l’équipe aurait alors un gardien de trop. Kent Hughes vient d’obtenir Hammond contre un joueur de la Ligue américaine, donc il serait étonnant que sa valeur grimpe en flèche en l’espace de quelques semaines. Mais Allen et Montembeault, avec des contrats faciles à digérer, pourraient donner des options intéressantes au DG du CH.

Souvenirs de 2020

Il faudra ensuite voir si Hughes connaîtra un hiver aussi fructueux que celui de Marc Bergevin en 2020. Avec ce qu’il vient d’obtenir pour Tyler Toffoli (un choix de premier tour et un espoir), il est bien parti.

Il est beaucoup question de Ben Chiarot, assurément le joueur dit « de location » avec la meilleure valeur chez le Canadien. Mais il y a deux ans, Bergevin avait aussi converti des joueurs de soutien en choix au repêchage.

En l’espace de quelques jours, le DG déchu avait en effet échangé Ilya Kovalchuk, Marco Scandella, Nick Cousins et Nate Thompson contre un choix de deuxième tour, un choix de troisième tour, deux choix de quatrième tour et un choix de cinquième tour. Ces choix ont notamment permis au CH de repêcher Sean Farrell, attaquant de l’Université Harvard au potentiel intéressant, tandis que le choix de troisième tour a servi de monnaie d’échange pour mettre la main sur Allen.

Bref, Hughes pourrait tout de même conclure des marchés intéressants dans le prochain mois. Pour peu que l’infirmerie finisse par se vider…