Le Rocket organisera la Classique des étoiles de la Ligue américaine de hockey (LAH) qui aura lieu les 5 et 6 février 2023 à la Place Bell.

(Springfield) Le Rocket de Laval aura une troisième chance d’organiser la Classique des étoiles de la Ligue américaine de hockey (LAH).

La Presse Canadienne

La LAH a indiqué jeudi par voie de communiqué qu’elle octroyait à nouveau au Rocket l’organisation de l’évènement, qui aura lieu les 5 et 6 février 2023 à la Place Bell.

Le club-école du Canadien de Montréal avait été choisi pour présenter la Classique des étoiles en 2021 et 2022, mais l’évènement a chaque fois été annulé en raison de la pandémie de COVID-19.

L’édition 2022 devait se tenir les 6 et 7 février derniers à la Place Bell.

Lorsqu’il avait annoncé le deuxième report, en décembre dernier, le commissaire de la LAH, Scott Howson, avait réitéré sa volonté de présenter le match des étoiles à Laval.

Le Rocket a indiqué que le concours d’habiletés aura lieu le dimanche 5 février, tandis que le tournoi des étoiles aura lieu le lendemain. Des festivités à la Place Bell seront aussi organisées le samedi 4 février.

« Depuis leur sélection il y a deux ans, le Rocket de Laval et la Place Bell se préparent à accueillir nos joueurs, entraîneurs et partisans de toute l’Amérique du Nord dans leur ville et leurs magnifiques installations, a déclaré Howson dans un communiqué, jeudi.

« Nous avons hâte de célébrer notre ligue et d’honorer les personnes intronisées au Temple de la renommée à Laval en février prochain. »

Le gala d’intronisation au Temple de la renommée de la LAH aura lieu à Laval le lundi 6 février.