(Nashville) Pekka Rinne ne peut plus attendre d’amener son fils d’un an, Paulus, à Nashville dans quelques années et de lui partager des anecdotes de lorsqu’il jouait dans la LNH.

Teresa M. Walker Associated Press

Le fait saillant anticipé ? Pointer son numéro 35 dans les hauteurs de l’aréna.

« Ça me donne la chair de poule juste d’y penser », a déclaré Rinne jeudi.

Rinne, qui a mené les Predators de Nashville à leur seule finale de la Coupe Stanley, en 2017, a ajouté un autre exploit sans précédent à sa longue liste de réalisations.

L’ex-gardien de but est devenu le premier joueur de l’organisation à voir son chandail retiré alors que les Predators ont hissé l’ancien numéro 35 de Rinne dans les hauteurs du Bridgestone Arena avant le match contre les Stars de Dallas, jeudi soir.

« Ces instants vont rester avec moi pour le restant de ma vie », a laissé tomber Rinne.

Les Predators ont aussi annoncé que Rinne sera honoré avec une statue de bronze placé à l’extérieur du Bridgestone Arena. Elle sera dévoilée lors de la saison 2022-2023.

Parmi les invités à la cérémonie, on retrouvait ses anciens coéquipiers Shea Weber et Kimmo Timonen, l’actuel capitaine de l’équipe, Roman Josi, la famille de Rinne et le directeur général David Poile.

Rinne a remercié le seul directeur général avec lequel il a travaillé et a tenu à mentionner qu’il a seulement joué sous l’ordre de trois entraîneurs-chefs avec les Predators.

Poile a confié que tout ce que Rinne touchait se transformait en or, autant sur que hors de la patinoire.

« C’était quelqu’un qui servait toujours d’exemple, a lancé Poile. Avec le numéro 35 qui flotte au-dessus de nos têtes, il continuera de jouer ce rôle pour toujours. »

Quelques minutes après la fin de la cérémonie, l’édition actuelle des Predators a foulé la glace avec des chandails avec le nom et le numéro de Rinne au dos pour la période d’échauffement.

Pas mal du tout pour quelqu’un dont le plus grand rêve de hockeyeur était de jouer pour l’équipe nationale finlandaise. Rinne a été sélectionné par les Predators en 2004 (258e), et tout a changé.

Rinne a annoncé sa retraite en juillet dernier après avoir couronné sa carrière avec une victoire de 5-0 contre les Hurricanes le 10 mai, lors du dernier match de la saison régulière des Predators.

Il s’agissait de sa 369e victoire dans la LNH, et de son 60e blanchissage.

En carrière, il a affiché une moyenne de 2,43 et un taux d’arrêts de ,917.