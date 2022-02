Consultez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Jesper Bratt compte à deux reprises dans une victoire des Devils

Jesper Bratt a touché la cible à deux reprises dans les six premières minutes, Nico Daws a stoppé 37 tirs et les Devils du New Jersey ont battu à plate couture les Penguins de Pittsburgh 6-1, jeudi.

Yegor Sharangovich a ajouté l’insulte à l’injure en marquant 57 secondes après le doublé de Bratt.

Dawson Mercer, Damon Severson et Nico Hischier ont aussi fait mouche pour les Devils, qui ont remporté seulement deux matchs à leurs 12 derniers.

Evgeni Malkin a été l’unique buteur des Penguins, qui ont perdu leurs trois dernières parties.

Tristan Jarry a accordé cinq buts sur 19 tirs avant d’être retiré. Casey DeSmith a repoussé 16 tirs en relève.

Associated Press