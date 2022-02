Est-ce que Carey Price va jouer cette saison ? On pourrait avoir quelques indices vendredi.

Richard Labbé La Presse

Car c’est lors de la journée de vendredi que la direction du Canadien va offrir une (autre) mise à jour sur la condition de son gardien vedette, qui n’a toujours pas joué cette saison.

Price tente ces jours-ci de retrouver la forme en gymnase, lui qui est incapable pour le moment de s’entraîner sur la glace en raison de cette blessure à un genou qui tarde à guérir.

Dans l’immédiat, Martin St-Louis ne s’en fait pas trop avec cette question.

« J’ai même pas pensé à ça jusqu’ici, a commenté l’entraîneur mercredi matin à Brossard. Quand on va me dire qu’il est de retour, il va être là, et on va continuer ce qu’on fait. »

En coulisses, on raconte que Price n’a pas fait une croix sur la présente saison, mais le temps commence à presser, de toute évidence ; il a déjà échoué deux tentatives de retour au jeu depuis le mois d’octobre.

En attendant, c’est Samuel Montembeault qui sera devant le filet mercredi soir au Centre Bell, face aux Sabres de Buffalo.

Le Canadien tentera de récolter une quatrième victoire de suite, ce qui n’est évidemment jamais arrivé cette saison.

Plusieurs joueurs, dont Laurent Dauphin, estiment que l’arrivée de St-Louis derrière le banc a changé des choses. Pour le mieux.

« Avec l’ancienne direction, je n’avais pas vraiment eu la chance de jouer, a expliqué le joueur québécois. Mais depuis ce temps-là, c’est comme un nouveau départ pour moi… On a apporté quelques changements au chapitre de notre système de jeu, on joue avec plus de vitesse. Martin est un bon motivateur et c’est bon pour nous. »

La direction du Canadien a de plus fait savoir que les blessés Joel Armia, Jonathan Drouin et Joel Edmundson prennent tous du mieux. Quant à Mathieu Perreault et Christian Dvorak, ils continuent d’être évalués au jour le jour.