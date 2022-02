Canadien 3 – Islanders 2

Le Canadien bat les Islanders en tirs de barrage

(Elmont) Cole Caufield et Rem Pitlick ont marqué en tirs de barrage et le Canadien de Montréal a pris la mesure des Islanders de New York 3-2, dimanche après-midi, pour lui permettre de signer une deuxième victoire d’affilée pour la première fois de la campagne.