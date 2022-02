(Elmont) Cole Caufield et Rem Pitlick ont marqué en tirs de barrage et le Canadien de Montréal a pris la mesure des Islanders de New York 3-2, dimanche après-midi, pour lui permettre de signer une deuxième victoire d’affilée pour la première fois de la campagne.

La Presse Canadienne

Jeff Petry et Josh Anderson ont touché la cible en temps réglementaire pour le Canadien (10-33-7), qui avait défait les Blues de St. Louis 3-2 en prolongation jeudi. C’était la première fois depuis les 1er et 3 mai 2021 que le Tricolore savourait deux gains consécutifs.

Kyle Palmieri et Brock Nelson ont assuré la riposte pour les Islanders (18-20-7), qui ont vu leur série de deux victoires prendre fin.

Andrew Hammond a obtenu son premier départ en près de quatre ans dans la LNH, et il a offert une performance irréprochable. Le « Hamburglar » a ainsi terminé la rencontre avec 30 arrêts, avant de freiner deux des trois tireurs des Islanders en fusillade.

Son vis-à-vis, Ilya Sorokin, a repoussé un total de 25 tirs dirigés vers la cage des Islanders, avant de céder devant Caufield et Pitlick la fusillade. La formation new-yorkaise avait remporté le premier match entre les deux équipes 6-2, le 4 novembre.

Le Canadien est rentré à Montréal immédiatement après la rencontre, en prévision de son match de lundi soir au Centre Bell contre les Maple Leafs de Toronto.

Michael Pezzetta, qui a raté les cinq derniers matchs du Tricolore, a obtenu une première chance de se faire valoir auprès du nouvel entraîneur-chef Martin St-Louis. Et il l’a saisie rapidement.

Après avoir distribué quelques bons coups d’épaule en début de match, dont un qui a entraîné la visite du dur à cuire Matt Martin, Pezzetta a obstrué la vue de Sorokin et permis à Petry de déjouer le gardien des Islanders, à 9 : 01 du premier tiers.

Au retour de l’entracte, les deux équipes se sont échangé un but chacune.

Palmieri a ramené les deux équipes à la case départ tôt au deuxième tiers. Le vétéran des Islanders a sauté sur un retour de lancer accordé par Hammond et l’a battu de vitesse en supériorité numérique, à 1 : 29. Il s’agissait d’un troisième but en autant de matchs pour Palmieri.

Anderson s’est cependant assuré que le CH termine la deuxième période avec l’avance, en faisant vibrer les cordages avec 1 : 11 à écouler au cadran. Il y est parvenu en enfilant l’aiguille d’un tir des poignets précis d’un angle restreint, au-dessus de l’épaule droite de Sorokin.

Nelson a toutefois provoqué la tenue d’une prolongation en déjouant Hammond d’un tir précis avec 2 : 57 à jouer au troisième vingt.

Après les filets de Caufield et Pitlick en tirs de barrage, Hammond s’est dressé devant Nelson pour sceller l’issue de la rencontre. Il s’agissait de sa première victoire dans la LNH depuis celle acquise en séries éliminatoires le 20 avril 2018.

Il est à noter que le défenseur Ben Chiarot était de retour à son poste après avoir raté deux matchs. Chiarot, dont le nom circule dans les rumeurs de transaction depuis quelque temps déjà, a remplacé Corey Schueneman. Ce dernier a vu son nom être inscrit sur la liste du protocole de la COVID-19 samedi, et en conséquence il n’a pas accompagné l’équipe à New York.

Les attaquants Christian Dvorak et Joel Armia, qui a reçu le patin d’un adversaire au visage lors du dernier match contre les Blues de St. Louis, sont aussi demeurés à Montréal.

Le défenseur des Islanders Zdeno Chara disputait un 1650e match en carrière dans la LNH. Il n’est plus qu’à un seul match du record pour un défenseur, qui appartient à Chris Chelios.