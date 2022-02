Consultez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Victoire de l’Avalanche 5-3 face aux Sabres

Mikko Rantanen a marqué, puis a récolté une aide sur le but gagnant d’Alex Newhook en troisième période et l’Avalanche du Colorado a vaincu les Sabres de Buffalo 5-3, samedi.

Nathan MacKinnon a aussi obtenu un but et une mention d’assistance. J. T. Compher et Nazem Kadri ont également fait mouche pour l’Avalanche, qui a porté à sept sa série de victoires consécutives à l’étranger.

La troupe de Jared Bednar a affiché un dossier de 24-2-2 depuis le 6 décembre.

Darcy Kuemper a repoussé 29 tirs et a amélioré le record d’équipe avec une 18e partie successive sans défaite en temps réglementaire (16-0-2).

Tage Thompson a inscrit son premier tour du chapeau pour les Sabres. Jeff Skinner a obtenu deux aides.

Dustin Tokarski a réalisé 31 arrêts dans la défaite.