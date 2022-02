Le gardien du Canadien de Montréal Andrew Hammond obtiendra son premier départ en près de quatre ans dans la LNH face aux Islanders de New York dimanche après-midi, a confirmé l’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Hammond n’a pas disputé de rencontre dans la LNH depuis le 28 mars 2018, contre les Flyers de Philadelphie. Malgré tout, le’Hamburglar’n’a jamais cessé de croire en ses chances de retourner un jour dans le circuit Bettman, même s’il a dû évoluer au sein de l’escouade de réserve du Wild du Minnesota l’an dernier.

« Je suis super excité. La saison dernière a été difficile par moments, mais ça m’a permis de me préparer pour ce moment-ci. Je sais que je serai prêt quand je me retrouverai devant le filet. Avec tout ce qui se passait l’an dernier, avec la pandémie et tout, on ne savait jamais à quel moment on serait rappelé au sein de la formation régulière (du Wild). J’ai beaucoup appris l’an dernier sur la manière d’être toujours prêt à jouer, et de profiter des occasions qui te sont offertes », a d’abord déclaré Hammond en visioconférence après la séance d’entraînement au Complexe sportif Bell de Brossard.

« Ç’a mis la table pour ce qui s’est produit ici depuis une semaine — les choses peuvent changer très rapidement —, donc je suis très excité par la perspective de pouvoir jouer », a ajouté le gardien âgé de 34 ans.

Ce scénario de rêve pour Hammond s’explique par le fait que le Canadien disputera deux matchs en autant de jours. Après la rencontre face aux Islanders, le Tricolore accueillera les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell lundi soir.

« Il (Hammond) va jouer demain, et on va revenir avec’Monty’(Samuel Montembeault) lundi. Un joueur comme lui, qui n’a pas joué dans la LNH depuis trois ou quatre ans, continue de travailler sur son jeu, avec la bonne attitude. Il a l’air d’aimer le hockey, et c’est le fun de donner des chances à des gars de même », a dit St-Louis, après avoir signé sa première victoire en carrière à titre d’entraîneur-chef dans la LNH, jeudi, dans un gain de 3-2 en prolongation contre les Blues de St. Louis.

St-Louis a profité de l’occasion pour dresser un bilan de sa première semaine d’activités derrière le banc du Canadien, au cours de laquelle il a compilé une fiche de 1-3.

« Chaque fois que je me retrouve derrière le banc, j’ai cette sensation que je suis au bon endroit. C’est important. Tout le travail qui vient avec ça, c’est difficile, mais je l’apprécie, et parfois, même si c’est exigeant et exténuant, je me dis que c’est normal », a expliqué le Québécois âgé de 46 ans.

Par ailleurs, St-Louis a indiqué qu’il est possible que le défenseur Ben Chiarot soit de retour à son poste face aux Islanders. Chiarot, dont le nom circule dans de nombreuses rumeurs de transaction depuis quelques semaines déjà, s’est de nouveau entraîné avec ses coéquipiers samedi. Il est officiellement blessé au bas du corps.

En attaque, Joel Armia et Christian Dvorak se sont absentés de la courte séance d’entraînement du Canadien, et l’équipe a indiqué qu’ils n’accompagneront pas leurs coéquipiers à New York.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Joel Armia

Armia a reçu un coup de patin accidentel de l’attaquant des Blues de St. Louis Robert Thomas au visage lors du dernier match, entraînant une profonde lacération. St-Louis a indiqué que son état de santé est réévalué au quotidien. Armia a été remplacé par Michael Pezzetta au sein d’un trio complété par Ryan Poehling et Artturi Lehkonen, samedi.

De son côté, Dvorak n’a pas patiné avec l’équipe depuis quelques jours déjà, et l’organisation a mentionné qu’il faudra patienter encore un peu avant de le voir revenir au jeu. Dvorak avait encaissé un coup à la tête lors du match contre le Wild le 24 janvier. Il n’a pas participé à un seul match depuis ce temps.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Christian Dvorak

D’autre part, Cole Caufield était de nouveau jumelé à Nick Suzuki et Josh Anderson. Mathieu Perreault et Laurent Dauphin alternaient au centre d’un trio complété par Mike Hoffman et Brendan Gallagher. Quant à eux, Rem Pitlick et Cédric Paquette ont effectué des répétitions à tour de rôle avec Jake Evans et Paul Byron, qui a disputé son 500e match dans la LNH jeudi.