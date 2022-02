Même s’il est officiellement à l’emploi de l’équipe depuis quelques heures seulement, Vincent Lecavalier a déjà laissé son empreinte sur le Canadien de Montréal. Le Québécois âgé de 41 ans a indiqué avoir eu son mot à dire dans la transaction qui a envoyé l’attaquant Tyler Toffoli aux Flames de Calgary plus tôt cette semaine.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Ce n’est là qu’un aperçu du mandat qui attend Lecavalier chez le Tricolore. L’ex-no 4 du Lightning de Tampa Bay a été embauché vendredi comme conseiller spécial aux opérations hockey, en même temps que Nick Bobrov, qui occupera pour sa part un poste de co-directeur du recrutement.

« Dans le fond, je vais aider aux opérations hockey. Je vais me rendre au camp d’entraînement du Canadien, rencontrer les gars, aider les jeunes joueurs comme (Cole) Caufield ou (Nick) Suzuki. Je sais qu’ils sont bien entourés avec Martin (St-Louis) et ses adjoints, mais parfois c’est bien d’avoir une discussion avec quelqu’un d’autre », a d’abord expliqué Lecavalier en visioconférence de sa résidence située en Floride, où il demeurera la plupart du temps avec sa famille.

« Je peux aussi appuyer les recruteurs professionnels, pour observer des joueurs spécifiques et offrir mon avis. Et aider pour le repêchage, en plus de faciliter le recrutement de joueurs autonomes le 1er juillet. Ce sont des mandats spécifiques, et c’est ce que j’aime de la “job” », a-t-il ajouté.

Lecavalier, qui connaît le directeur général du Canadien Kent Hughes depuis une vingtaine d’années, a mentionné qu’il avait accepté son offre sans réfléchir — un « no-brainer », a-t-il précisé —, et souligné qu’il « n’a pas envoyé son C. V. aux 31 autres équipes de la ligue » à la recherche d’un poste.

« Je suis vraiment excité par ça. Je connais Kent depuis longtemps, et de pouvoir l’appuyer lui, ainsi que toutes les opérations hockey, ça m’emballe vraiment. C’est un bel honneur. J’étais content quand Kent a obtenu le poste il y a un mois, après ça Martin (Saint-Louis), et maintenant je fais partie du Canadien de Montréal. Revenir dans le hockey, c’est vraiment excitant », a dit celui a remporté la Coupe Stanley avec le Lightning en 2004.

Lecavalier a indiqué du même souffle être mis à contribution depuis quelques semaines déjà par Hughes. Il a notamment contribué à l’analyse des joueurs obtenus en retour de Toffoli, dont l’attaquant suédois Emil Heineman.

« De nos jours, et en me fiant sur ce que je fais depuis trois semaines, mon travail se fait extrêmement bien. J’ai regardé des gars comme Heineman, pour identifier leurs forces et leurs faiblesses, et j’ai donné mon avis sur lui (à Kent Hughes) ces dernières semaines. Ça allait super bien. Je ne veux pas dire que je serai parti toutes les semaines, mais sur des mandats spécifiques de Kent ou de Jeff (Gorton), c’est sûr que je vais être prêt à les aider », a déclaré Lecavalier.

Il en a également profité pour rétorquer à ceux qui croient que le Canadien est en train de commettre une grosse erreur en réunissant des hommes de hockey qui partagent tous une seule et même vision du succès dans la LNH.

« Je regarde beaucoup de hockey dernièrement. Pas juste le Canadien, mais aussi des gars en Europe et des gars spécifiques que Kent veut que je regarde. Je lui donne mon avis, et parfois il me répond : “Oui, je ne l’avais pas vu de même”. Il suffit de communiquer, et Kent veut des gars autour de lui qui auront parfois des opinions différentes des siennes », a assuré celui qui a mis la main sur le trophée Maurice-Richard grâce à une récolte de 52 buts lors de la saison 2006-2007.

Lecavalier a aussi laissé entendre que d’autres ex-joueurs pourraient éventuellement se joindre à l’état-major du CH, dont un certain Brad Richards.

« On se parle souvent, Brad et moi. Je lui ai d’ailleurs parlé ce matin. Nous n’en sommes qu’à ma première journée avec l’équipe, mais je sais qu’il ferait bien. Il connaît bien le hockey », a évoqué le premier choix du Lightning au repêchage de la LNH en 1998 en riant.

Lecavalier avait accepté de se joindre au Canadien en 2008

D’autre part, Lecavalier a rouvert de vieilles plaies chez les partisans du Canadien.

Le natif de L’Île-Bizard, qui a joué pendant 17 saisons dans la LNH, récoltant 949 points en 1212 matchs avec le Lightning, les Flyers de Philadelphie et les Kings de Los Angeles, a notamment confirmé qu’il avait accepté une transaction en 2008 qui l’aurait envoyé au Canadien. Cette mégatransaction avait cependant avorté en raison du véto de l’un des propriétaires du Lightning.

Il a également indiqué s’être joint aux Flyers de Philadelphie à titre de joueur autonome à l’aube de la saison 2013-14 après avoir été séduit par le discours de l’entraîneur-chef de l’époque, Peter Laviolette. Celui-ci a toutefois été congédié après seulement trois matchs lors de la saison suivante.

De son côté, Bobrov se joint à l’organisation après six saisons à titre de directeur du repêchage européen chez les Rangers de New York (2015-2021). Il a également occupé le même poste avec les Bruins de Boston entre 2001 et 2006.

Bobrov sera responsable de superviser le département du repêchage conjointement avec Martin Lapointe, qui conserve les fonctions de directeur du personnel des joueurs et de co-directeur du recrutement amateur.