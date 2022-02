(Syracuse) Le Rocket de Laval affrontait le Crunch à Syracuse pour un quatrième match de suite, vendredi. Après avoir vu le Rocket remporter les trois premiers duels, le Crunch n’avait pas l’intention de subir le même sort et a finalement arraché une victoire de 5-2.

La Presse Canadienne

Les locaux ont frappé tôt en marquant trois buts dans les 13 premières minutes du match. Remi Elie a ouvert la marque pour le Crunch sur leur deuxième tir à 4 : 20 en première période. Il a été imité quelques minutes plus tard par Charles Hudon, puis par Gabriel Dumont.

Le Rocket est revenu en force en deuxième période pour resserrer l’écart à un seul but. Shawn St. Amant a été le premier à faire bouger les cordages à 6 : 48 avec l’aide de Sami Niku et de Tory Dello. Puis, Jesse Ylönen a profité d’un avantage numérique pour inscrire le deuxième but du Rocket dans les dernières secondes de la période.

Cole Koepke a donné le coup de grâce au Rocket en fin de troisième période pour faire 4-2. Darren Raddysh a complété le pointage dans un filet désert.

Le gardien Hugo Alnefelt a stoppé 21 tirs pour mériter la victoire. À l’autre bout de la patinoire, Cayden Primeau a réalisé 36 arrêts.

Avec cette défaite, le Rocket (20-14-3-0) a vu sa série de trois victoires prendre fin. De son côté, le Crunch (18-18-4-1) rejoint la barre de ,500 grâce à cette victoire.