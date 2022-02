Consultez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Garnet Hathaway couronne une remontée des Capitals Garnet Hathaway a marqué deux fois en moins de deux minutes en fin de troisième période et les Capitals de Washington ont complété une remontée victorieuse pour l’emporter 5-3 sur les Flyers de Philadelphie, jeudi soir. Joe Snively, Michal Kempny et John Carlson ont été les autres buteurs des Caps, qui ont gagné leurs cinq derniers affrontements sur la route. Leur fiche loin de la maison est maintenant de 16-5-4. Dans le camp des Flyers, Gerry Mayhew a aussi inscrit deux buts alors que Travis Sanheim a récolté un but et une mention d’aide. Les Flyers ont encaissé un quatrième revers de suite. Le deuxième but du match de Mayhew a donné les devants aux Flyers 3-2 avec 3 : 51 à faire en troisième avant de voir les Capitals orchestrer leur remontée irrésistible. Hathaway a d’abord créé l’égalité 54 secondes plus tard en faisant dévier un lancer de Carlson derrière le gardien Martin Jones. Puis, Hathaway a récidivé pour lancer les Capitals en avance 4-3 avec 1 : 12 à jouer. Carlson a complété le pointage en marquant dans un filet désert. Aaron Bracy, Associated Press

Gain des Maple Leafs 4-1 contre les Penguins PHOTO NICK TURCHIARO, USA TODAY SPORTS Les joueurs des Leafs festoient à la fin du match. Morgan Rielly et Auston Matthews ont chacun réussi un but et une passe, jeudi, aidant les Maple Leafs de Toronto à l’emporter 4-1 devant les Penguins de Pittsburgh. Jack Campbell a stoppé 45 tirs des Penguins, qui avaient gagné quatre matchs de suite. David Kampf et Michael Bunting ont été les autres buteurs des Leafs, qui ont remporté huit de leurs 10 derniers matchs. Chez les Penguins, Evgeni Malkin a converti un rebond et Tristan Jarry a fait 25 arrêts. Matthews a signé un 33e filet dès la 21e seconde du match, lors d’une échappée. Il inscrivait au moins un point dans un neuvième match de suite. Suite à un allégement des restrictions en Ontario, le match a pu être disputé devant 8139 personnes, au Scotiabank Arena. Tim Wharnsby, La Presse Canadienne

Défaite des Bruins 4-1 à New York PHOTO COREY SIPKIN, ASSOCIATED PRESS Ilya Sorokin a effectué 26 arrêts pour mériter la victoire. Noah Dobson, Mathew Barzal et Brock Nelson ont obtenu chacun un but et une aide pour mener les Islanders de New York vers un gain de 4-1 sur les Bruins de Boston pour mettre fin à une série de trois défaites. Ilya Sorokin a effectué 26 arrêts pour mériter la victoire. Jean-Gabriel Pageau a marqué l’autre but des Islanders. Celui de Brock Nelson a été marqué dans un filet désert. Taylor Hall a répliqué pour les Bruins alors que Linus Ullmark a bloqué 25 tirs. Les Bruins ont encaissé une quatrième défaite en cinq parties. Dobson a placé les Isles en avance à 5 : 50 en troisième période. Son tir des poignets de la pointe a frappé le poteau avant de ricocher sur la jambière du gardien Ullmark avant de pénétrer dans le filet. Barzal a ensuite creusé l’écart en faisant 3-1 en sautant sur un retour de lancer à 13 : 32 du troisième tiers. Le capitaine des Bruins Patrice Bergeron a effectué un retour au jeu après avoir raté trois matchs en raison d’une blessure à la tête. Zdeno Chara a disputé son 1649e match en carrière. Il ne lui en manque plus que deux pour rejoindre Chris Chelios sur la liste du plus grand nombre de matchs joués par un défenseur dans la LNH. Scott Charles, Associated Press