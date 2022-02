Consultez les sommaires des matchs disputés mardi dans la LNH.

Jack Hughes et Yegor Sharangovich ont amassé un but et une aide chacun.

La recrue Dawson Mercer s’est illustrée avec un but et deux aides pour les Devils, qui ont plié l’échine neuf fois à leurs 11 derniers matchs.

Victor Hedman, Nikita Kucherov et Pierre-Edouard Bellemare ont marqué en l’espace de 3 : 04 en troisième période pour offrir un gain de 6-3 au Lightning de Tampa Bay contre les Devils du New Jersey, mardi.

Alex Ovechkin réussit un doublé et les Capitals défont les Predators 4-1

PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Alex Ovechkin (8) et Vladislav Gavrikov (44)

Alex Ovechkin a marqué deux buts, dont son 30e de la saison, pour mener les Capitals de Washington vers un gain de 4-1 contre les Predators de Nashville, mardi soir.

Joe Snively et Nick Jensen ont aussi enfilé l’aiguille pour les Capitals, qui ont signé deux victoires à leurs trois derniers matchs.

Ilya Samsonov a stoppé 33 tirs pour la formation de Washington.

Michael McCarron a été l’unique buteur des Predators, qui ont encaissé un troisième revers de suite. Juuse Saros a effectué 24 arrêts.

Avec cette victoire, les Capitals ont offert à leur entraîneur-chef, Peter Laviolette, son 700e gain en carrière.

Seuls deux entraîneurs actifs ont plus de victoires que lui dans la LNH : Barry Trotz (894) des Islanders de New York et Lindy Ruff (772) des Devils du New Jersey.

Ovechkin a atteint le plateau des 30 buts en une saison pour la 16e fois. Il est le seul joueur de l’histoire à cumuler 16 saisons de 30 buts avec la même équipe.

Associated Press