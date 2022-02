Le Canadien va demeurer en mode vente dans les prochaines semaines, et Ben Chiarot devrait peut-être commencer à faire ses valises.

Richard Labbé La Presse

Selon Kent Hughes, le directeur général montréalais, le vétéran défenseur suscite déjà de l’intérêt sur le marché des transactions, et il ne faudrait pas se surprendre de le voir partir dans un avenir rapproché.

« Je n’aurais pu dire samedi que Tyler (Toffoli) allait être échangé lundi, a répondu le DG lors d’un point de presse mercredi matin. On a eu des discussions avec des équipes au sujet de Ben, et les clubs identifient des joueurs dont les contrats expirent à la fin de la saison… on a reçu plusieurs appels à son sujet. Si on obtient une proposition qui fonctionne pour nous, on va le faire, que ce soit maintenant ou le 20 mars. »

Le DG a de plus répété que Jeff Petry fait partie des joueurs qui pourraient quitter.

En ce qui concerne Carey Price, qui demeure incapable de s’entraîner sur glace, Hughes conserve l’espoir de le revoir devant le filet du club d’ici la fin de la saison.