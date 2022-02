L’attaquant Brendan Gallagher a réitéré son attachement au Canadien de Montréal, l’équipe pour laquelle il évolue depuis maintenant 10 ans, mais il n’a pas caché qu’il veut absolument gagner.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Gallagher, que plusieurs considèrent comme étant le cœur et l’âme du Tricolore, a ratifié un contrat de six saisons et 39 millions US avec l’organisation montréalaise en octobre 2020. Comme c’est le cas pour plusieurs vétérans du Canadien, son nom a récemment été mentionné dans certaines rumeurs de transaction. Il croit toutefois que son expérience l’a préparé à faire face à la musique.

« J’ai l’impression d’avoir acquis mes galons au fil des ans. J’ai vécu beaucoup de choses, j’ai vu beaucoup d’amis et de coéquipiers arriver et quitter dans ce vestiaire. Je crois être prêt pour ça. Je suis conscient de la situation dans laquelle nous nous trouvons, et je sais que des choses peuvent se produire, mais personnellement mon seul objectif est de sauter sur la glace et de jouer pour cette équipe », a-t-il d’abord expliqué en visioconférence après la séance d’entraînement du CH au Complexe sportif Bell de Brossard.

« Gally », qui est âgé de 29 ans, est bien conscient qu’il se retrouve à un carrefour de sa carrière de hockeyeur professionnel. Il ne lui reste plus beaucoup de temps pour soulever la coupe Stanley, et avec la perspective d’une longue reconstruction qui pointe à l’horizon chez le CH, il pourrait être tenté d’aller gagner rapidement avec une autre équipe.

« C’est difficile de penser à la situation dans deux ou trois ans. Tu veux faire partie d’une équipe compétitive. J’adore la ville, j’adore tout du fait d’être un joueur du Canadien de Montréal. Et j’adore gagner. Il faut prendre tout ça en considération. […] Nous avons de bons éléments ici ; ce n’est pas comme si nous partions de rien. J’espère que ça ne prendra pas trop de temps afin qu’on recommence à gagner », a mentionné le pugnace attaquant.

Un premier geste a été posé par le directeur général Kent Hughes lundi lorsque l’attaquant Tyler Toffoli a été échangé aux Flames de Calgary. Même si Toffoli avait de nombreux amis et qu’il était respecté dans le vestiaire du Canadien, Gallagher a indiqué que ses coéquipiers et lui n’avaient pas été surpris par cette transaction.

« Nous entendons des choses, nous aussi. Il (Toffoli) savait que quelque chose allait probablement se produire. Il a été très professionnel là-dedans : il se présentait chaque jour à l’aréna et faisait son boulot, comme à l’habitude. C’était un bon coéquipier. J’ai apprécié d’avoir pu jouer avec “Toff”. C’est un très bon ami, et je lui souhaite bonne chance avec les Flames », a évoqué Gallagher.

Un peu plus tôt en matinée, Gallagher a effectué des répétitions sur l’avantage numérique en compagnie de Nick Suzuki, Cole Caufield, Mike Hoffman et Chris Wideman. La deuxième vague était composée de Ryan Poehling, Josh Anderson, Rem Pitlick et Jeff Petry. Artturi Lehkonen et Joel Armia alternaient avec eux.

Ces exercices cadraient dans l’approche du nouvel entraîneur-chef du Canadien, Martin St-Louis, qui souhaite que ses joueurs misent davantage sur leurs instincts dans le feu de l’action.

« On travaille beaucoup sur les situations de match. Il (St-Louis) mise beaucoup sur l’intensité et la capacité des joueurs à lire le jeu et à y réagir. En tant que joueurs, nous sommes toujours prêts à y mettre l’effort si nous comprenons les motifs pour lesquels nous le faisons. C’est très amusant », a assuré Gallagher.

Une chose est certaine, c’est que l’intensité était au rendez-vous sur la patinoire mercredi matin.

La séance d’entraînement a été marquée par une brève escarmouche entre l’attaquant Cédric Paquette et le défenseur Alexander Romanov. Le Russe lui a notamment décoché un coup de poing au menton avant que les deux joueurs ne soient séparés.

Il est à noter que Mike Hoffman a pris part à la première portion de la séance d’entraînement, avant de retraiter au vestiaire. Le Canadien n’a pas émis de mise à jour dans son cas.

D’autre part, Christian Dvorak brillait par son absence après avoir pris part à la séance d’entraînement la veille. Le Tricolore a précisé que l’attaquant subissait des traitements.

De son côté, Mathieu Perreault a de nouveau patiné avec ses coéquipiers. Le Québécois portait cependant un chandail bleu, ce qui laisse croire qu’il n’est pas encore prêt pour un retour au jeu.

Le défenseur Joel Edmundson a aussi patiné pour une deuxième journée consécutive, cette fois-ci en compagnie de l’attaquant Jonathan Drouin. Le Québécois a aussi participé à quelques exercices de maniement de la rondelle, en solitaire. Drouin s’est ensuite contenté d’un rôle de spectateur lors de la séance d’entraînement régulière de ses coéquipiers. Les deux joueurs séjournent toujours sur la liste des blessés du CH.

Le Canadien accueillera les Blues de St. Louis jeudi soir au Centre Bell. Il tentera alors de freiner à 10 sa séquence de défaites, soit sa plus longue depuis 1926.