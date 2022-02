Lorsqu’Andrew Hammond a obtenu le premier départ de sa carrière, le 18 février 2015, on ne donnait pas cher de la peau de son équipe.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Aux deux tiers de la saison, les Sénateurs d’Ottawa étaient coincés à 10 points d’une place en séries éliminatoires, avec deux équipes à devancer pour y arriver. L’adversaire du moment, lui, fonctionnait à plein régime, bien installé au deuxième rang du classement général de la ligue, et 24 points devant les Sénateurs. Ça ne change rien à l’histoire, mais cette équipe était le Canadien.

Ce soir-là, Hammond a pourtant arrêté 42 des 44 tirs dirigés vers lui et mené son équipe à la victoire. Il a ensuite remporté le duel suivant. Puis le suivant. Puis presque tous les autres jusqu’à la fin de la saison, transportant les Sénateurs jusqu’aux séries grâce à 20 triomphes en 23 départs.

C’est là qu’est née la légende du Hamburglar, sans conteste l’histoire marquante de la saison 2014-2015 dans la LNH. Or, « avant le match contre Montréal, les médias, et probablement l’équipe aussi, s’attendaient à une liquidation à la date limite des transactions », a-t-il rappelé mardi aux journalistes montréalais.

L’ambiance dans le vestiaire était moche. Mais on a eu une course incroyable vers les séries. Andrew Hammond

Le vétéran ne se berce pas d’illusions : s’il voit des « similitudes » entre les Sénateurs de 2015 et le Canadien de 2022, les situations ne sont pas identiques pour autant.

Le Canadien croupit au dernier rang du classement général, à 34 points des Bruins de Boston, dernière équipe en position de jouer en séries à l’heure actuelle. Sur une base strictement théorique, l’exploit d’une remontée n’est pas impossible. Mais aucun indice ne laisse croire que ça puisse se produire.

C’est toutefois fort de cette expérience, et de multiples autres, vécues en huit saisons dans le hockey professionnel, que Hammond est débarqué à Montréal. Il est un membre du Tricolore depuis samedi, à la suite d’une transaction conclue avec le Wild du Minnesota.

Dans le contexte qu’on connaît, Hammond veut « aider du mieux qu’[il] peut ». « J’ai vécu beaucoup de choses, et j’en ai vu, des équipes en reconstruction. »

Sans attentes

Les choses se sont bousculées pour ce Britanno-Colombien de 34 ans au cours des derniers jours, si bien qu’il n’a pas encore eu de véritable conversation avec la direction du club pour discuter des attentes à son endroit.

La vérité, c’est que lesdites attentes sont certainement modérées. L’éclosion de Hammond, il y a sept ans, était spectaculaire, mais elle n’a pas duré. Depuis cinq ans, il a disputé un grand total de six matchs en saison, et trois autres en séries. La dernière fois qu’il a vu de l’action dans la LNH, c’est au printemps 2018.

Assigné à l’équipe de réserve du Wild, la saison dernière, il n’a pas disputé un seul match. Et cette saison, il n’a joué que dans la Ligue américaine.

C’est donc strictement comme roue de secours qu’on fera appel à lui jusqu’au retour en santé de Jake Allen.

Au cours des années, il ne cache pas s’être demandé plus d’une fois s’il n’avait pas disputé son dernier match dans la LNH. Malgré tout, dans « les bonnes et les mauvaises journées », il s’est efforcé de « bloquer le bruit extérieur » et de se tenir prêt à ce qu’une nouvelle chance se présente.

« Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps avant de revenir dans la LNH, avoue-t-il. [Or], chaque jour, j’ai travaillé afin d’être prêt. Si je ne l’avais pas fait, j’aurais été déçu de moi-même. »

Le coup de fil qu’il a reçu samedi matin de Bill Guerin, directeur général du Wild, l’a tout de même surpris. Rien ne lui laissait prévoir une possible transaction. Il a toutefois mis le cap sur Montréal avec plaisir. On réglerait les détails plus tard.

Ses hauts et ses bas des dernières années lui font « apprécier » ce qui lui arrive. Il dit se sentir « privilégié ».

Sans contrat à la fin de la saison, il affirme que la suite de sa carrière n’est pas encore une inquiétude pour lui. « C’est cliché de le dire, mais je sais que, pour avoir déjà traversé une situation comme celle-ci, si tu regardes trop loin, ça peut devenir difficile. »

Avec la saison haute en couleur que connaît le Canadien, ce n’est sans doute pas une mauvaise philosophie à adopter.